PJ: Las reglas electorales en juego, el debate por los tiempos y la sombra del adelantamiento

El calendario electoral todavía parece lejano, pero la política ya empezó a discutir los tiempos. Lo concreto hasta ahora es que el gobierno de Javier Milei buscará mover las reglas del juego para llegar a la próxima elección en mejores condiciones. La eliminación de las PASO aparece como una necesidad concreta, el avance de la boleta única de papel para categorías provinciales también, mientras en la Casa Rosada analizan cómo limitar el margen de los gobernadores para desdoblar elecciones y colgarse de sus territorios. Pero hay más: en algunos despachos también empieza a sonar la idea de un adelantamiento electoral, una hipótesis que ya genera distintas lecturas.

La lógica de los oficialismos se mantiene ya que los libertarios intentarán ordenar el tablero electoral a su favor. El primer objetivo es eliminar las elecciones primarias y condicionar los calendarios provinciales obligando a los gobernadores a formalizar alianzas con su espacio a cambio de no perder los territorios en manos del peronismo por una derecha dividida. Con esto último, aunque se llegue con sistemas distintos de votación para los diferentes cargos, la Casa Rosada se aseguraría una sola campaña en la que la figura presidencial se abastezca de los liderazgos locales.

Para la eliminación de las PASO y expansión de la boleta única de papel, el Gobierno se puso como plazo máximo que la discusión pueda estar saldada para junio de este año. El mayor problema para quitar las internas lo tendrá con sus propios aliados. El radicalismo violeta se opone y también el PRO.

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Ese escenario empezó a ser discutido también en la oposición. Hay dirigentes del peronismo que creen que el principal riesgo es llegar tarde a una reorganización política si el Gobierno modifica las reglas del juego. El exgobernador de San Juan y actual senador, Sergio Uñac, es uno de los que levantan la voz, y ya propone adelantar la discusión interna del peronismo a este año. Su argumento es que una eliminación de las PASO o un cambio en el calendario podría encontrar al espacio sin una estrategia definida. ¿Qué es esto último? Lo que se escucha en conversaciones privadas en algunos despachos: que el Gobierno pretenda adelantar las elecciones nacionales.

“Son cosas que se conversan en distintos despachos, yo lo he escuchado de distintos sectores. Algunos más vinculados al oficialismo, otros menos, pero se escucha, y cuando el río suena es porque agua trae. Lo que nosotros no podríamos hacer es dejar que el tiempo pase y llegar tarde, porque llegar tarde es no llegar”, dice el senador ante PERFIL.

En este sentido, en una carta enviada a las autoridades del PJ nacional, Uñac pide abrir la discusión sobre la estrategia que debe adoptar la oposición. “Ante la posibilidad de que las primarias sean eliminadas y suspendidas y de hasta un adelantamiento electoral, el peronismo no puede retrasar ni la definición de una metodología ni la discusión de ideas para elegir quiénes van a ser los representantes electorales para 2027”, insiste.

El exgobernador se anota para unas internas acordadas y pide que si se eliminan las PASO se abra un mecanismo de internas dentro del peronismo que incluso se adelante para este año. “Hay que ser bien amplio aunque con coincidencias ideológicas porque si no, más que una coalición es una junta de dirigentes que no llegan a nada. La participación no debe tampoco ser exclusiva de afiliados, debemos abrirnos a afiliados y no afiliados, tanto para votantes como para representantes”, dice ante este medio.

Uñac recibió el llamado de Cristina Kirchner, quien lo alentó a participar. La dos veces presidenta busca alternativas ante una disputa que ya se volvió irreconciliable con Axel Kicillof. Advierte de la crisis económica que atraviesa Milei pero, tanto ante Uñac como ante otros dirigentes, CFK admite que hasta acá el enojo con La Libertad Avanza no se traduce de manera inmediata en un voto al peronismo.

Mientras el exgobernador se anota en la carrera, otros dirigentes que corren con la ventaja de mayor conocimiento no se muestran apurados ni adelantan sus planes. Sergio Massa asegura que la elección no se puede adelantar incluso con una ley electoral ya que la Constitución la prevé para hasta dos meses antes de finalizar el mandato, pero le agrega contexto.

Hoy para el tigrense el Gobierno está al borde del knockout y si algo necesita para recuperarse es tiempo. “Es jurídicamente imposible, y si hay algo que no le conviene hoy es adelantar elecciones”, evalúa en la intimidad.

El excandidato a presidente de Unión por la Patria ya es el segundo mes consecutivo que recibe un sondeo que lo da por encima de Javier Milei en caso de que se volviera a repetir el balotaje. En febrero le daba el 50,4% contra el 49,6% del libertario. Esto que era un empate técnico se estiró en marzo según la encuesta de Alaska y Tres Punto Zero, que da a Massa con un 52,1% frente al 47,9% de LLA. Hasta enero de este año, Milei siempre había logrado mantenerse por encima.

Massa no pretende apurar los tiempos. Cree que aún el espacio tiene mucho por ampliar y la propia necesidad económica de muchos y la crisis del oficialismo harán engrosar las filas. Por eso, mantiene el diálogo abierto con muchos de los que hasta acá le aportaron votos circunstanciales en el Congreso a Milei. Sabe que sin ellos tampoco se puede. ¿Quiénes son? Todos los peronistas que se alejaron, los radicales que no comparten la alianza con el oficialismo y los jefes provinciales que se empiezan a ahogar como los de Neuquén, Salta y Misiones, entre otros.

Axel Kicillof, que tiene en claro su objetivo presidencial, tampoco se apura. Tal como contó PERFIL, el gobernador bonaerense repite que nadie resiste un año y medio de campaña y mucho menos al mismo tiempo que gobierna la provincia de Buenos Aires en un contexto económico complejo.

Pero las especulaciones sobre el calendario no se quedan solo en la oposición. También este medio contó semanas atrás que en el entorno de la vicepresidenta están atentos a un posible adelantamiento, sobre todo después de una derrota electoral de Donald Trump. Victoria Villarruel también pretende jugar en 2027 y por eso se analizan distintos escenarios. Promete que estará preparada para el momento.

La discusión electoral empieza a ordenar silenciosamente el tablero político y, aún con muchas definiciones sin resolver, cuando las reglas pueden cambiar, nadie quiere llegar tarde.