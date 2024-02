Dos semanas después de que se anunciara su salida del Gobierno,, Guillermo Ferraro finalmente presentó su renuncia al cargo de Ministro de Infraestructura de la Nación.

El despido de Ferraro ocurrió el 25 de enero, en medio de controversias por filtraciones a la prensa de discusiones internas del Gabinete. Su salida fue anunciada informalmente ese mismo jueves y confirmada oficialmente el sábado siguiente a través de un mensaje en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en la plataforma X.

No obstante, la confirmación en el Boletín Oficial nunca se materializó y Ferraro también retrasó su renuncia, pidiendo en primera instancia una licencia. Luego de habló de "razones personales", también de presiones del funcionario saliente por una embajada, lo cierto es que sin la renuncia formal de Ferraro, el Ministerio de Infraestructura pasó dos semanas prácticamente paralizado, y se espera que vuelva a recobrar actividad ordenado nuevamente su sistema de firmas y gestión.

En efecto, la partida de Ferraro conlleva a una ampliación de las áreas de influencia de Luis “Toto” Caputo, el ministro más destacado por el presidente Milei. Caputo, quien encabeza el Ministerio de Economía, ya había sido favorecido con la inclusión en su cartera de las áreas de Energía y Minería.

Javier Milei echó al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro

Una vez completada la partida del ex ministro de Infraestructura del gobierno, se sumarán las salidas de Transporte, liderada por Franco Mogetta; Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine; Vivienda y Hábitat, bajo la dirección de Héctor Lostri; y Comunicaciones y Conectividad, ahora bajo la responsabilidad de Ignacio Cingolani.

Ferraro se unió al equipo de La Libertad Avanza de manera inesperada durante la campaña electoral para gestionar fondos y recursos humanos. Fue uno de los primeros ministros anunciados por Milei, pero también el primero en ser destituido de su cargo, tras ser acusado de filtrar a la prensa una frase del Presidente durante las negociaciones con los gobernadores en torno a la Ley Ómnibus, que finalmente no prosperó.

"La Oficina del Presidente informa que, en los próximos días, el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro presentará su renuncia por razones personales. En ese marco, se avanzará en el plan original de fusionar el área de Infraestructura dentro del Ministerio de Economía. Esta medida generará mayor coherencia en la política económica del gobierno nacional, y permitirá continuar adecuando el presupuesto al actual contexto de crisis. De esta manera, se retomará la disposición de 8 ministerios que el presidente Javier Milei había planeado durante su campaña electoral", detalló la Oficina de Presidencia en un comunicado difundido por redes sociales el 27 de enero.

La filtración que eyectó a Guillermo Ferraro mientras Caputo gana cada vez más poder

Desde el comienzo, el exfuncionario estuvo en constantes desacuerdos con la "vieja guardia" y desarrolló una rivalidad con Nicolás Posse y, más tarde, con Karina Milei, dos personas en las que el Presidente confía plenamente.

La supuesta filtración de "información sensible"

"Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos", habría sido la hipotética frase de Javier Milei, pronunciada en una reunión de gabinete en medio de la disputa con los gobernadores por la Ley Ómnibus.

A pesar de que la declaración de aquella frase sea real o no, fue en línea con las declaraciones de Caputo que advertían sobre la posibilidad de un mayor ajuste si no se aprobaban las normativas oficialistas. Además, provocó la réplica de varios gobernadores y otros dirigentes. "No vamos a aceptar ningún tipo de apriete", afirmó el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck.