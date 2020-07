Por fallas técnicas, no se pudo reanudar el juicio a Cristina Kirchner por la obra pública

Se sigue demorando la reanudación del juicio por la obra pública contra la vicepresidenta Cristina Kirchner debido a que en la prueba técnica presentó fallas y por el momento el proceso no se reiniciará. En la causa se investigan las supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

Este lunes se realizó la audiencia de prueba técnica, de manera mixta, ya que algunos participantes estaban de manera presencial en Comodoro Py y otros de forma virtual. Durante las pruebas técnicas se registraron inconvenientes como demora del sonido, abogados a los que se les caía el sistema o bien les costaba ingresar, lo que volvía imposible llevar a cabo la audiencia de juicio.

El juicio a Cristina Kirchner no se puede reanudar "por falta de tecnología"

Debido a esto, después de poco más de una hora de simulacro, el Tribunal Oral Federal 2 resolvió convocar a todos nuevamente para hacer una nueva prueba técnica (con fecha aún por definir) y así poder retomar el juicio luego del freno que sufrió el proceso por la feria extraordinaria por el coronavirus.

En la audiencia estuvieron los abogados de los 13 acusados y cinco de los acusados: el ex secretario de obras públicas José López, el ex director Nacional de Vialidad Nelson Periotti, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Raúl Daruich y Raúl Pavesi.

A mediados de junio pasado, el TOF 2 había dispuesto retomar el proceso de manera semi presencial en una sala ubicada en la planta baja de Comodoro Py con capacidad para ocho personas.

Obra Pública: se reanuda el juicio oral a Cristina Kirchner de forma semi presencial

Allí solo deben estar presentes los jueces, un secretario y la persona citada a prestar declaración ese día, ya que se está en la etapa de recepción de testigos, mientras que el resto de los participantes participa a través de la plataforma virtual.

Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso le pidieron al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de aportar la tecnología, que informe sobre los imputados y abogados que habrán de participar en el juicio.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Según la acusación, esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos.

ED / DS