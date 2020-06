Obra Pública: se reanuda el juicio oral a Cristina Kirchner de forma semi presencial

La Justicia dispuso que el juicio oral por la causa conocida como "Obra pública", el primero que puso a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados, se reanude de forma semi presencial en medio de la pandemia del coronavirus.

Así lo decidió el Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante el debate que comenzó en mayo de 2019. Según las primeras informaciones, la fecha tentativa para la primera audiencia podría ser el lunes 29 de junio.

La parte presencial va a ser en la sala B, en la planta baja de Comodoro Py, mientras que el resto estará online. De esta manera, el Tribunal se constituirá completo en la Sala de Audiencias referida junto con el actuario y la persona que se encuentre convocada a prestar declaración testimonial. La totalidad de las partes y demás participantes habituales del debate lo harán a través del sistema de videoconferencia que a esos efectos proveerá el Consejo de la Magistratura.

En mayo, el Consejo de la Magistratura había dicho que por el momento no se puede retomar el debate por el juicio oral "por falta de tecnología". La cantidad de partes que componen el debate y que deberían estar conectados no sería soportados por el actual sistema disponible.

En este caso, el TOF 2 le dio a las partes un plazo de 72 horas en las que podrán realizar toda manifestación que consideren adecuada en relación a la metodología escogida por el Tribunal para la continuación del debate. Sin embargo, la decisión final volverá a estar en el Consejo de la Magistratura.

El debate comenzó hace exactamente un año y en el banquillo de los acusados además de Cristina Kirchner hay otros 12 imputados, entre ellos, Lázaro Báez, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública, José López y varios ex funcionarios de Planificacción, entre ellos Carlos Santiago Kirchner y Nelson Periotti.

El Tribunal Oral Federal 2 está compuesto por los magistrados Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. En la reanudación, será el turno de la declaración como testigo de Javier Iguacel, el titular de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri. Fue quien presentó la denuncia por la que se inició la causa judicial.

Hasta el momento del juicio oral, de las 180 personas aceptadas para dar declaración testimonial, sólo subieron al estrado seis.

