Presidente del Consejo de la Magistratura rechazó que la Justicia vuelva a trabajar con "normalidad"

Ante la inminente extensión de la cuarentena hasta fines de abril, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, rechazó los planteos de algunos sectores para que la Justicia vuelva a trabajar con "normalidad" y advirtió que si eso sucede, "se van a inundar los tribunales de gente y van a caer como moscas".

"Algunos están pidiendo que el Poder Judicial vuelva a trabajar con normalidad y eso es un gravísimo error. Yo no me voy a hacer cargo de los muertos en el Poder Judicial. En este tema no podemos ser tibios", sostuvo el juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín este viernes 10 de abril.

En diálogo con Radio 10, el magistrado remarcó que si se toma esa decisión, "se van a inundar los Tribunales de gente y después se van a caer como moscas". En este sentido, aseguró: "Porque estamos en el peor momento de la pandemia. No podemos ser necios. Queremos que esto funcione, pero no a costa de la gente", señaló.

La Justicia aumenta el trabajo online ante el temor del colapso

Por otra parte, Lugones advirtió sobre la situación económica del Consejo de la Magistratura. "Tenemos claro que vamos a llegar a mayo bien y en junio se va a complicar todo el año con sueldos y el funcionamiento del Poder Judicial", dijo, y agregó: "Nos sentamos con la Corte para empezar a trabajar en conjunto para ver cómo podemos resolver estos temas. La Corte dice que todas las tareas que se puedan se tienen que hacer a distancia".

Por último, dijo que "no nos va a poder ayudar el Poder Ejecutivo y el único que nos puede ayudar y está en condiciones de hacerlo es la Corte". El juez remarcó, además, que los integrantes del Consejo de la Magistratura quieren que "sea un cuerpo que trabaje para la comunidad y la Corte quiere lo mismo", y aseveró: "Así que los jueces tenemos que ver juntos cómo le damos respuestas a la comunidad".

La Justicia benefició a Amado Boudou con la prisión domiciliaria

En la misma línea, el Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, le pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que extienda el formato de trabajo de cuarentena que se viene adoptando en Tribunales hasta el momento y que supuestamente finalizaría el 13 de abril. Según el dirigente gremial, la Justicia "está funcionando con total eficacia" bajo guardias mínimas para urgencias y teletrabajo y si se volviera a la normalidad podría terminar con una "explosión de la pandemia" del coronavirus en el ámbito judicial.

El máximo tribunal había dispuesto que la medida durara, en sintonía con el aislamiento obligatorio que dispuso el gobierno de Alberto Fernández, hasta el 13 de abril. Sin embargo, según Piumato, la actividad judicial no está dentro de las actividades que el estado pretende flexibilizar y "aún no entramos en el pico de la pandemia, no queremos favorecer a que se propague el virus". En este sentido, el gremialista afirmó: "La Justicia no está entre las actividades que provocan la flexibilización, es decir, a las actividades comerciales, que tienen que ver con la producción, el consumo y la generación de empleo".

