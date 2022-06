Las principales frases que dejó el presidente Alberto Fernández

El presidente, Alberto Fernández, dialogó con Darío Villarruel en su programa Secreto de Sumario por Radio 10, y apuntó contra las críticas en el tratamiento del avión venezolano-iraní, pero también repasó todos los puntos de su gestión y sus perspectivas a futuro.

Las frases más destacadas de Alberto Fernández:

-"Lo concreto es que no hubo ninguna irregularidad, en ese avión había cinco personas iraníes, pero no pesa sobre ellos ningún tipo de restricción, tampoco sobre la carga".

-“El gasoducto Néstor Kirchner permitiría que Argentina no tuviera que importar más gas de otros lugares del mundo, nos permitiría autoabastecernos”.

-“Yo me he encontrado con Tedros (Adhanom Ghebreyesus), el presidente de la Organización Mundial de la Salud y me ha dicho en dos oportunidades que Argentina fue de los países que mejor trató el problema de la pandemia”.

El presidente Alberto Fernández.

-“En cuanto a la economía fuimos uno de los países que más rápidamente se recuperó tras la pandemia”.

-“La producción argentina está volando, tenemos récord de producción industrial en la historia”.

-“Los salarios todavía están bajos porque (Mauricio) Macri tiró los salarios veinte puntos y de eso hay que acordarse”.

-“Se crearon 1.200.000 empleos en plena pandemia”.

-“El programa está fallando en la distribución”.

-“Mi preocupación es que en el norte se tiran balas y el sur está pasando hambre”.

-“El problema de la guerra es trascendental para el desarrollo de Argentina y del mundo”.

-“Acá la discusión es por cuánto tiempo más la Argentina va a subsidiar a los ricos, para subsidiar a los que lo necesitan soy el primero en levantar la mano, pero subsidiar a los ricos no”.

-“Ha llegado el momento de actuar como Robin Hood, que los ricos paguen lo que tengan que pagar y démosle a los más vulnerables lo que necesitan y ese es el sentido de la segmentación (en relación a las tarifas)”.

Alberto Fernández y Joe Biden.

-“La renta inesperada debe ser aprobada, (Joe) Biden me dijo que él la está impulsando, la primer ministra de Barbados me contó que ella había logrado aprobarla y el mundo está caminado hacia ese lado”.

-“Voy a trabajar para que no vuelvan los que mayor daño le han hecho a la Argentina -en relación a Juntos por el Cambio- y para que dentro del espacio nacional y popular nos demos un debate racional de qué es lo que queremos hacer”.



