Actos separados: dónde celebrarán el 20 de junio Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Luego de su reencuentro en el acto por el centenario de YPF, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverán a encabezar dos eventos por separado en conmemoración del Día de la Bandera.

La Ciudad de Buenos Aires y Avellaneda serán los lugares donde los dos dirigentes con más peso en la cúpula del Frente de Todos tienen señalado asistir el próximo 20 de junio, día final del fin de semana largo donde se recuerda a Manuel Belgrano.

Por el lado del Presidente, participará de un acto más protocolar e institucional en el Centro Cultural Kirchner. Allí estará junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk, para tomarle juramento a la bandera a estudiantes.

Posteriormente dará un discurso. La mecánica es la misma que adoptó en 2021, pero en un escenario distinto, ya que encabezó el acto virtual desde Olivos. Tampoco son los mismos los actores. En aquel entonces estaban en primera fila Nicolás Trotta y Santiago Cafiero, el primero como titular de Educación y el segundo como Jefe de Gabinete. Trotta fue removido por Perczyk y Cafiero pasó a cancillería.

Dónde será el acto de Cristina Kirchner por el Día de la Bandera

La Vicepresidenta estará en zona sur para cerrar un acto de la CTA de los Trabajadores, la rama sindical que está a cargo del diputado Hugo Yasky.

"Cristina participará del Plenario de la CTA", resume el título del anuncio que hizo público la central de los trabajadores, en una presentación que tendrá como marco la consigna "Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria".

El último acto de estas características fue el que CFK dio en Chaco, donde recibió el Doctorado Honoris Causa de una universidad local y versó su discurso sobre temas coyunturales e históricos. Aquel momento sería un adelanto del escándalo de los off the record en el Frente de Todos. "Yo siempre hablo en on, conmigo no hay off, y todos hablan de peleas, pero en el Ejecutivo peleas no hay, lo que hay es un debate de ideas", había dicho la ex mandataria.

"Seguramente Cristina va a tener una mirada de toda la realidad que estamos viviendo. Elegimos que sea el 20 de junio porque la figura de Manuel Belgrano todavía nos habla de muchas cosas que tenemos que seguir resolviendo como país”, sostuvo Yasky en diálogo con TN sobre el acto.

El plenario será el lunes a las 16 horas en el Parque La Estación de Avellaneda y habrá un público de al menos 1800 delegados. Como representante del gabinete nacional estará el cristinista Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y ex intendente de Avellaneda.

Daniel Rafecas archivó la causa gasoducto

El último hecho que cerró aquella presentación a dúo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis culminó este jueves, con la decisión del juez Daniel Rafecas de archivar la causa por el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, alegando que "todos los señalamientos han sido descartados por no ser ciertos".

La apertura de la investigación nació de la presentación de los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, en Comodoro Py. Pero el hecho surgió de la interna del Frente de Todos, luego de que el eyectado Matías Kulfas asintiera la difusión de un off the record a su equipo de Desarrollo Productivo donde se decía que la licitación para adquirir los caños del gasoducto estaba hecha a la medida de SIAT, perteneciente al gigante Techint.

Cuando se supo de donde venía esa información, Kulfas tuvo las horas contadas. Ante la justicia, el ex ministro dijo que de haber visto algún delito, lo habría denunciado.

Este jueves hubo dos novedades: Rafecas archivó la causa por no encontrar irregularidades en la licitación y Energía Argentina (ENARSA), otro de los organismos que se mostró duro contra Kulfas y que está a cargo del abogado patagónico de corte kirchnerista Agustín Gerez, firmó el contrato con la empresa de Paolo Rocca para la adquisición de los caños del gasoducto en su primer tramo.

