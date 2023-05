"Proceda Maslatón", escribió Cristina Kirchner y desbloqueó al panelista de C5N en Twitter

“Me encanta Maslatón, no pienso en nada como él, pero me encanta, me dicierte mucho...”, había dicho la vicepresidenta Cristina Kirchner en un tramo de la entrevista que le hizo Pablo Duggan en su ciclo "Duro de Domar", el jueves por C5N. El abogado y analista financiero, como se sabe, es panelista del programa, y hasta hubo selfie luego de la emisión, pero ese acercamiento tuvo un nuevo capítulo este sábado, cuando la expresidenta desbloqueó al abogado y analista financiero en su cuenta de Twitter.

"Proceda Maslatón", chicaneó la vice al panelista de C5N, usando una de sus muletillas preferidas, y hasta agregó "¿Viste que no soy rencorosa?", en obvia alusión a las opiniones extremadamente críticas que Maslatón hizo sobre el oficialismo tiempo atrás. Paradójicamente, con el panelista se dio la misma situación que con Duggan, que hace unos años también fue duro cuestionando al kichnerismo, pero que luego reconvertido al oficialismo se ganó el lugar de la entrevista del jueves, y mereció en esa charla la mención de que CFK dejaba atrás aquella etapa "en que eras un odioso".

La respuesta de Maslatón en Twitter también llegó enseguida, señalando "gracias por su amable reconsideración, vicepresidenta":

Los elogios de Maslatón al Gobierno

Maslatón viene elogiando al kirchnerismo en los últimos tiempos, señalando lo que considera logros económicos, con frases como que "la economía de la gestión de Alberto Fernández va a salir para arriba", o enfatizando que "nunca se ganó tanta plata en la Argentina como ahora". Esas posturas, que sostiene en sus apariciones en el programa de Duggan en C5N le ha valido, entonces, el desbloqueo de CFK.

