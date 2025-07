Pullaro apuntó contra Galperin tras el pedido de eliminar Ingresos Brutos: “En Santa Fe no premiamos la especulación financiera”

Después de que Mercado Libre exigiera que las provincias eliminen el impuestos a los Ingresos Brutos, Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, apuntó contra Marcos Galperin. “Cuando las billeteras virtuales y las fintech prestan plata como los bancos, deben tributar igual. No hay privilegios para la especulación”, sostuvo el funcionario este miércoles en una conferencia de prensa.

El gigante de e-commerce emitió un comunicado este martes en el que anuncia que desde julio tanto la plataforma principal como su app de pagos, Mercado Pago, pondrán diferenciados los impuestos locales de cada gobernación. Frente a esto, llegaron las críticas del gobernador santafesino, fortalecido por la victoria de los radicales en gran parte de la provincia este domingo.

“El impuesto a los Ingresos Brutos sube el costo de las soluciones que ofrecen las plataformas digitales y esto afecta a millones de consumidores y comercios que compran, venden y cobran con estas herramientas", explicó la empresa en un comunicado que finalizó con el hashtag #BastaDeIngresosBrutos.

“En Santa Fe no premiamos la especulación financiera. Quien gana dinero prestando plata, paga como corresponde”, lanzó Pullaro. Desde enero, el gobernador elevó los impuestos del 5% al 9% en servicios financieros, lo que convirtió a Santa Fe en una de las provincias que más cobra Ingresos Brutos.

"No vinimos a financiar la especulación. Vinimos a defender la producción y el trabajo en Santa Fe. Le guste o no a Marcos Galperin, le guste o no a Mercado Libre, cuando las billeteras virtuales y las fintech prestan plata como los bancos, deben tributar igual. No hay privilegios para la especulación", sentenció.

Pullaro aclaró que los ingresos recaudados “cobrando a quienes hacen negocios prestando plata” se dirigen al sector productivo y de ahí “salen las líneas de créditos con tasas subsidiarias, los programas de asistencia a pymes, al campo, a la industria y todas las políticas públicas que acompañan el desarrollo real de Santa Fe”.

Mercado Libre respondió a los dichos de Pullaro

Mercado Libre, mediante un fuerte comunicado, respondió a los dichos del gobernador y de su ministro de Economía Pablo Olivares, quien intensificó la disputa pública entre la empresa y el gobierno provincial, al considerar que “Mercado Libre facilita indirectamente transacciones vinculadas al narcotráfico”.

"Rechazamos enfáticamente las acusaciones del ministro de Economía de Santa Fe, que desvían la discusión con afirmaciones infundadas contra Mercado Libre. La adecuación de costos en las plataformas responde exclusivamente a la suba de Ingresos Brutos establecida por la Ley Fiscal 2025 de Santa Fe, que encarece la actividad de miles de emprendedores, Pymes y comercios locales", sostuvieron desde la compañía.

Y añadieron: "Mercado Libre y Mercado Pago colaboran activamente con autoridades federales, provinciales y municipales para prevenir delitos y garantizar la trazabilidad de las operaciones digitales, usando tecnología avanzada e inteligencia de datos para detectar y sancionar conductas ilegales".

"Difamar no reduce Ingresos Brutos. Cada provincia define su política tributaria, y Mercado Libre transparenta el impacto de esas decisiones para que los usuarios comprendan cómo afectan sus costos y competitividad", cerró la empresa.

