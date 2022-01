Quién es el ganador del sorteo de Javier Milei: "Amo a Cristina Kirchner y en casa somos super K"

El diputado de La Libertad Avanza, Javier MIlei, cumplió con su promesa de campaña y sorteó el miércoles 12 de enero su primer sueldo como legislador desde la ciudad de Mar del Plata. Entre los anotados había más de un millón de personas, y el ganador fue Federico Hugo Nacarado, un residente de la Ciudad de Buenos Aires de 40 años cuya ideología está lejos de la del economista liberal ya que se considera un fanático kirchnerista.

"Amo a Cristina (Kirchner)", sostiene Nacarado, quien se dedica al rubro de la construcción, y explicó que su esposa lo anotó en la rifa de la dieta de más de 205 mil pesos, "porque si hay un concurso hay que anotarse”, comentó.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

“¿Que tal, Javier? Muchas gracias. La plata me viene bien”, le había dicho al diputado porteño en un breve diálogo que mantuvo por él a través de Todo Noticias, y le contó que "seguramente gran parte vaya a los bancos" porque la utilizará para pagar deudas. "Por lo menos empezó bien, porque prometió algo y cumplió”, expresó sobre Milei y su reciente incursión en la política.

"En casa somos súper K”, añadió sobre su postura en declaraciones a La Nación. Además, se animó a hacer un top 3 de sus políticos argentinos preferidos: “En el primer puesto está Cristina Kirchner. Luego, Axel Kicillof. Y tercero, Máximo Kirchner".

Javier Milei en Mar del Plata.

“Apenas salió el resultado, me empezaron a llamar de todos lados. Recibí muchas criticas, hubo gente que me contactó para felicitarme y hubo otros que me dijeron que les daba asco; había de todo”. Ante la promesa del dirigente de La Libertad Avanza de sortear su sueldo por su trabajo en el Congreso de manera mensual, Nacarado dijo que se volverá a anotar.

El sorteo de Javier Milei

Como fue antedicho, el economista libertario sorteó su primer sueldo como diputado nacional el miércoles 13 de enero en el marco de una clase abierta y gratuita de Economía que brindó en Playa Grande, titulada "La Justicia Social es Injusta".

Antes de que se conociera la persona que se quedó con el premio, la Agencia de Acceso de la Información Público abrió una investigación de oficio para determinar si el sorteo infringe la ley 25.326, de protección de datos personales. "Lo que molesta es que les estemos devolviendo la plata a sus dueños originales", opinó MIlei al mismo tiempo que aseguró que el sorteo no tienen "ningún fin comercial".

FP/JFG