Llegó el gran día: Javier Milei sortea su sueldo en medio de críticas y ansiedad

El diputado Nacional Javier Milei sorteará este miércoles 12 de diciembre su sueldo sueldo de 205.596 pesos desde Playa Grande, Mar del Plata, haciendo valer su promesa. El sorteo se realizará en línea -para personas mayores de 18 años que se hayan inscripto- luego del coloquio que dará el parlamentarista liberal a las 19:30 llamado “La justicia social es injusta”.

El jueves 6 de enero fue el primer día para inscribirse y se puede seguir haciéndolo hasta las 10 de la mañana, en su página web. Durante aquel primer día, el sitio colapsó llegando a más de 200 mil personas anotadas y 1,2 millones de visitas. A pocas horas de cerrar la inscripción, más de 900.000 personas están "empadronadas".

Sorteo de Javier Milei: abren una investigación estatal para determinar su legalidad

¿Cómo inscribirse al sorteo del sueldo de Javier Milei?

Ingresar a la página web haciendo click aquí. Click en “registrarse”. Completar el formulario con los siguientes datos: DNI, nombre y apellido, correo electrónico, número de celular y fecha de nacimiento. Aceptar las bases y condiciones. Por último, click en registrarse.​

Furor por el sorteo del sueldo de Javier Milei: ya hay casi medio millón de inscriptos

¿Puede que la "rifa liberal" del diputado esté infringiendo la ley?

La Agencia de Acceso de la Información Público abrió una investigación de oficio el martes 10 de enero para determinar si el sorteo infringe la ley 25.326, de protección de datos personales. Remarcan que dentro del sitio no se informa la política de privacidad de la base de datos.

A su vez, Milei tampoco está inscripto en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales, por lo que abogan que no está claro el destino que se le dará a la base de datos luego de la rifa ni como los ciudadanos pueden ejercer derechos de control.

Si a partir de la investigación abierta por dicha Agencia se conocen infracciones, se dispondrán castigos legales. El artículo 31 de la ley mencionada en párrafos anteriores señala que el organismo de control podrá aplicar las sanciones correspondientes.

Entre ellas, de apercibimiento, suspensión, clausura o cancelación y multas que van desde $1000 hasta $100.000. Todo dependerá, con cierta obviedad, de la cantidad de infracciones que haya cometido el sorteo del diputado liberal.

Sorteo de Javier Milei: abren una investigación estatal para determinar su legalidad

¿Qué pasará con los datos de participantes que obtuvo la Libertad Avanza?

Tras el anuncio del Gobierno respecto a la investigación, desde el entorno del diputado de La Libertad Avanza aclararon que el mismo “no tiene ningún fin comercial” y dieron detalles sobre cómo se protegerán los datos personales de los postulantes a adquirir su sueldo como legislador en virtud de la normativa vigente.

“Diseñamos que la base se registre, que haya un contrato de confidencialidad entre Javier y el programador y que los datos estén encriptados”, indicaron fuentes cercanas al diputado. Asimismo, señalaron que el contenido se destruirá “una vez consumados los sorteos” y que “no se utilizará para otro fin para el cual la base fue concebida”.

Por otro lado, resaltaron que registraron de manera oficial la base de datos a pesar de “no tener necesidad de hacerlo”, en base a un supuesto vacío legal por el que si una base de datos no tiene fines comerciales no es obligatorio registrarla.

“Por prudencia, decidimos registrarla cada vez que se produce el cierre de la inscripción. Algo entendible desde el punto de vista de la factibilidad operativa de cumplir con la norma, por el volumen de gente que está ingresando”, subrayaron.

Sorteo de Javier Milei: cómo se protegerán los datos personales de los participantes

¿Cuánto debería pagarle al Estado quien gane el sorteo?

La duda más resonante de la rifa gira en torno a las eventuales obligaciones tributarias que tendría la persona que resulte ganadora del sorteo. Para el contador Aníbal Mazza Fraquelli, "cuando uno gana plata de un premio la tiene que tributar".

"Si jugas al Casino o Lotería es lo mismo que esto: te ganas 100 millones y te van a retener el 30%. Entonces, la persona que gane va a tener que ingresar al sitio web de la AFIP e ingresar un Volante Electrónico de Pago (VEP) para declararlo", insistió Fraquelli.

De esa manera, si efectivamente el beneficiario o beneficiaria debe afrontar el pago de ese impuesto, el Estado se quedaría con una parte importante del monto. De acuerdo a lo que informaron desde el entorno del legislador, la dieta a sortear llega a los $205.500, de los cuales el 30% del impuesto al juego son $.61.650.

Así, el beneficiario se quedaría con un total de $143.850. De todos modos, se espera que al anunciar el premio, desde el equipo de Milei brinden los detalles de cómo será el pago, algo que no está comprendido entre los puntos de los términos y condiciones que figuran en el sitio web. La atención también estará puesta en un eventual accionar de la Lotería de la Provincia.

El sueldo de Javier Milei: cuánto debe pagar al Estado quien gane el sorteo

¿Cuáles fueron las opiniones respecto de la actitud de Milei?

La intención del diputado nacional de sortear su dieta generó en su mayoría reproches, a las que el mismo Milei salió a responder. El primero en hablar al respecto fue su par liberal, José Luis Espert: "Respeto su decisión, pero voy a seguir cobrando por mi trabajo".

En las últimas horas, la periodista española Pilar Rahola evaluó que el sorteo de su sueldo como legislador se trata de una conducta "paternalista" que perjudica a la sociedad. Frente a ello, y como fue antedicho, el economista no se quedó callado.

"Si yo ejerzo un cargo y se me paga con ese dinero, yo lo recibo y puedo hacer lo que quiero. Parece que la gente no está acostumbrada a la libertad, es mi dinero y yo lo reparto como se me da la gana", aclaró Milei en diálogo con LN+.

Bajo la misma línea, agregó en una entrevista para Crónica TV: "el Estado te quita el dinero a la fuerza, para mí es un dinero sucio. La idea es que el dinero que se le sacó por la fuerza al pueblo, vuelva al pueblo".

SR/LM/JFG