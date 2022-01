Javier Milei sobre el sorteo de su sueldo: "No me parece un gesto de populismo"

El diputado nacional y referente libertario Javier Milei defendió el sorteo de su primer sueldo como legislador, de más de 200 mil pesos, afirmando que no se trata de un gesto populista y explicó que se trata de una "devolución". "Esto atañe a mi visión filosófica de la vida. Para mí, cobrar impuestos es un acto violento. El Estado le saca (dinero) a la gente por la fuerza. Yo no quiero ser financiado por el robo", explicó Milei en declaraciones a Radio con Vos.

El miércoles, Javier Milei lanzó la plataforma web desde la cual sorteará el sueldo para cumplir con el compromiso asumido de ceder su ingreso mensual como integrante de la Cámara de Diputados.

"No me parece un gesto de populismo", amplió Milei. "No estoy diciendo que otros (legisladores) no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Es todo un procedimiento. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo".

El economista liberal dijo que al donar el sueldo "estaría haciendo caridad con el dinero ajeno y estoy en contra de eso". "Con el sorteo no hay forma de que yo intervenga. Así no tiene connotación: el que lo quiere, se anota", afirmó.

Javier Milei sorteará su primer sueldo como diputado en Mar del Plata

Cómo participar del sorteo del sueldo de Javier Milei

Para ingresar al sorteo, los interesados deberán inscribirse y dejar algunos datos personales como número de DNI, nombre y apellido, correo electrónico, celular y fecha de nacimiento; y leer y aceptar las bases y condiciones de la iniciativa.

El ganador saldrá de una selección que se hará a través de un sistema que elegirá un número aleatorio: el sorteo se hará el 12 de enero durante un acto en Mar del Plata.

Ante la viralización de la iniciativa, que dispondrá del sueldo de más de 205 mil pesos correspondiente a diciembre 2021, la página web de Javier Milei rápidamente se cayó y dejó a muchos con las ganas de anotarse.

"En un momento hasta se colapsó la página. Con ese conjunto de personas anotadas se genera un número aleatorio controlado por un escribano. Va a salir un número, lo buscás en la base y te da el ganador", señaló Milei.

