Javier Milei cruzó a Pilar Rahola que lo trató de demagogo: "Es mi dinero y hago lo que quiero"

El diputado nacional Javier Milei cruzó a la periodista española Pilar Rahola quien lo trató de demagogo por "regalar" su sueldo como legislador mediante un sorteo que atrajo a cientos de miles de personas, una iniciativa que causó revuelo en los últimos días. "Es mi dinero y hago lo que quiero", enfatizó.

El diputado nacional Javier Milei está en boca de todos por el sorteo de su sueldo como legislador en el que se registraron poco menos de un millón de personas que participarán para ganarse los 205 mil pesos equivalentes a la dieta del legislador. España se hizo eco de la iniciativa del economista ultraliberal en palabra de la reconocida periodista catalana Pilar Rahola. "Milei no me parece más honesto por regalar su sueldo, me parece más demagógico", señaló la española.

Por su parte, Javier Milei, le sugirió a Rahola que "se informe mejor" antes de criticar su decisión "tan vagamente" y "desconociendo la situación". "De esto queda muy en claro que la gente no acepta la libertad", afirmó Milei a LN+, donde acusó a la periodista española de "estar alineada con ideas de izquierda totalitarias y enfermas de intervencionismo (estatal)" .

En esa línea, y a modo de réplica ante las críticas a la "rifa libertaria", el economista ultraliberal evaluó que tiene derecho a manejar su sueldo como diputado nacional por La Libertad Avanza "como se le dé la gana". "Si yo ejerzo un cargo y se me paga con ese dinero, yo lo recibo y puedo hacer lo que quiero. Parece que la gente no está acostumbrada a la libertad, es mi dinero y yo lo reparto como se me da la gana", insistió.

Además, el diputado libertario volvió a mencionar su "visión filosófica" como principal justificación de donar su sueldo como empleado público, algo cuestionado desde distintos sectores de la política local y por la periodista española, que incluso motivó una investigación en su contra por parte de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. "Soy anarcocapitalista, es decir, anarquista de mercado. El Estado es un enemigo, los impuestos son un robo y hacer caridad con lo ajeno está mal", subrayó.

Con respecto los detalles del sorteo de su dieta de 205 mil pesos, que ocurrirá todos los meses, Milei anticipó que las más de 870 mil personas anotadas participarán el próximo 12 de enero de la rifa en Mar del Plata, que ocurrirá previo a una clase de economía que el diputado brindará en Playa Grande. Estarán encargados un escribano y personal de sistemas para garantizar la eficiencia del proceso.

Pilar Rahola arremetió contra Javier Milei y calificó de "horror" el sorteo su sueldo como dirigente político dado que consideró que no es un buen mensaje para la sociedad, e insistió en que los cargos públicos deben ser ejercidos por los "mejores" del país, quienes "dejan su trabajo para servir a la Nación", por lo que tienen que tener un sueldo razonable que les permita desempeñarse en sus funciones.

"La idea del sueldo bajo a un político no es buena. El problema de un político no es su sueldo, el problema es la corrupción. Si él quiere regalar dinero, que regale el suyo pero no el sueldo de un líder político. Los países más serios tienen políticos bien pagados", puntualizó la periodista y exdiputada conocida por militar ideas relativas a la izquierda nacionalista catalana.

"Si él (Milei) quiere repartir dinero, se puede poner en una plaza pública y decir 'una parte de mi patrimonio la voy a regalar'. No se puede jugar con la dignidad de un cargo público", exclamó, y agregó que la conducta de Milei es igual a un paternalismo producido siglos anteriores, como la época feudal. "Es absolutamente inaceptable", concluyó.

