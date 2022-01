Milei explicó por qué sortea su sueldo: “El dinero que se le sacó al pueblo, debe volver al pueblo”

El diputado nacional Javier Milei destacó que ya se anotaron 350 mil personas para participar del sorteo de su sueldo como legislador. "La idea es que el dinero que se le sacó por la fuerza al pueblo, vuelva al pueblo", explicó en la señal de noticias Crónica TV.

Para explicar su decisión, el diputado ultraliberal planteó que filosóficamente él es "anarco capitalista". "Entonces el Estado es un robo, el impuesto también... el Estado te quita el dinero a la fuerza, para mí es un dinero sucio", dijo el diputado.

"Para no cobrar la dieta tengo que hacer la denuncia, y como no puedo, dije voy a regalar mi sueldo", contó sobre la decisión que tomó. "Si yo hago una donación no estaría bien, entonces dije lo sorteo para todos", agregó.

El diputado nacional por Avanza Libertad, Javier Milei.

El diputado sortero del sueldo de $205.596 será el próximo miércoles 12 de enero en Plata Grande, Mar del Plata, haciendo valer su promesa. Se realizará para personas mayores de 18 años que se hayan inscripto.

La inscripción comenzó el jueves 6 de enero. En las primeras horas colapsó la web para registrarse. Llegó a más de 200 mil personas anotadas y 1,2 millones de visitas. A su vez, Milei declaró que todas sus dietas serán donadas y con escribano de por medio.

Cómo participar del sorteo por el sueldo de Javier Milei

Sobre su labor legislativa, Milei destacó: "En el Congreso estamos haciendo ruido, miren este año, se hizo lio con el consenso fiscal, bienes personales, presupuesto, para perseguir a los liberales pusieron un reflector mostrando que el resto está más sucio que una papa"

Además, no dejó pasar su oportunidad para cargar contra el Gobierno nacional y señalar que "es deplorable el plan de Martín Guzmán". "Es incompetente para el cargo, el presupuesto tenía errores técnicos. El planteo es de un adolescente", expresó y subrayó: "Sí seguimos así vamos camino a una piña".

AR/JFG