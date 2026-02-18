¿Quién pagó el avión sanitario que trasladó a Alberto Samid?

Tras haber sido internado en Punta del Este, Alberto Samid fue trasladado este martes 17 a Buenos Aires mediante un vuelo sanitario. No obstante, el traslado del empresario desató una polémica luego de que le reclamara al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires por no atender a su pedido de ayuda para facilitar el operativo.

"Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus uruguayo que no saben que es. Entonces tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota", reclamó Samid a través de su cuenta de X.

"Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mi, que soy un tipo conocido...pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono", expresó el empresario, conocido como el "rey de la carne", en referencia a la gobernación y la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

Antes de retirarse del Sanatorio Cantegril al aeropuerto de Laguna del Sauce, Samid habló con Montevideo Portal y cuestionó: "Me tenía que rajar rápido para allá y me volví loco para que venga un avión de 40 minutos, que lo pagaba yo. ¿Para qué mierda tenemos la Secretaría de Turismo si no es para ayudar?".

"Estoy estable, estoy tranquilo, pero sigo con el virus adentro. Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es. Acá no me lo pudieron detectar", añadió sobre su estado de salud mientras era trasladado en una camilla para subir a la ambulancia que lo trasladaría al aeropuerto para abordar el avión sanitario.

Poco después se conoció que la ayuda para gestionar el vuelo sanitario llegó por parte del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien habló del tema en sus redes sociales y confirmó que estaba en contacto con el empresario.

"Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!", indicó el funcionario bonaerense.

Tras haber asistido al "rey de la carne", Kreplak se tomó un momento para desmentir una publicación realizada por el medio La Derecha Diario, donde se acusaba al gobernador bonaerense de negarle el traslado aéreo por avión sanitario a un niño de Mercedes que necesitaba llegar de forma urgente al Hospital Garrahan.

"De manual. Medio oficialista que constantemente construye mentiras, pauteros con la nuestra. Si no hay pan que haya circo. Pero el avión, el helicóptero y la ambulancia son instrumentos de traslado que se utilizan según la condición clínica y la urgencia de cada situación. Que en PBA tenemos y usamos cosa que Nación no", remarcó en su cuenta de X.

El ministro de Salud remarcó que el traslado de Samid "fue realizado y pagado por su prepaga" y aclaró: "El supuesto caso del chico de Mercedes siempre fue un invento en pleno contexto electoral. Pedorro… como este supuesto medio".

En diálogo con Clarín, fuentes de la provincia de Buenos Aires manifestaron que "no es un privilegio tener el celular de un funcionario" y agregaron: "Lo único que pasó es que tuitearon. Un traslado sanitario es un tema muy complejo y no se tramita por X. Para hacer un traslado sanitario, se comunican los profesionales de las dos instituciones y se ejecuta por la obra social o prepaga".

El estado de salud de Alberto Samid

El empresario conocido como el "rey de la carne" fue hospitalizado este martes 17 de febrero en el Sanatorio Cantegri, en Punta del Este. Samid ingresó al centro médico por un cuadro que inició como una infección urinaria y luego derivó en un virus en sangre, lo que complicó su cuadro de salud.

Ante la falta de diagnóstico, la mujer del empresario expuso la situación en redes sociales y solicitaron asistencia de urgencia para abandonar el sanatorio uruguayo y pasar a ser atendido por sus médicos en Argentina y que así le dijeran qué tiene y qué tratamiento debe realizar.

"Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid. Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es pero es muy peligroso", comunicó la mujer a través de la cuenta de X de su marido.

Scarafía explicó que el empresario "tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores" y solicitó: "Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario".

"Le pido encarecidamente al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", remarcó en un pedido de ayuda dirigido hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros dirigentes.

La situación judicial de Alberto Samid: ¿el empresario podía salir del país?

El pasado 16 de diciembre, el Juzgado Comercial N°25, a cargo de Horacio Francisco Robledo, decretó el estado de quiebra de Alberto Samid, como consecuencia de no haber obtenido la conformidad de sus acreedores en el marco del concurso preventivo iniciado en 2022, por un pasivo total verificado de $276,66 millones, conformado principalmente por deudas impositivas con organismos públicos.

Dada su situación judicial, el magistrado trabó la salid del país del empresario, entre otras medidas. No obstante, no tardó en desatarse la polémica cuando el "rey de la carne" debió ser trasladado desde Uruguay por una complicación en su estado de salud. No obstante, su abogada indicó que tenía permiso para viajar, según indicó La Nación.

En concreto, el empresario no alcanzó un acuerdo con ARBA, ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, y no alcanzó la doble conformidad que le exige la Ley de Concursos y Quiebras, teniendo como principales acreedores a la la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por $179 millones; la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) por $94 millones y Smart Commerce.

Tras ser declarado en estado de quiebra, la Justicia dictó la inhibición de bienes de forma indefinida, con notificaciones a los registros de propiedad de inmuebles, rodados, naves y aeronaves, junto a una restricción de salida del país que le impedía salir de Argentina hasta el 3 de julio de 2026, salvo autorización judicial, y la intervención de la correspondencia.

Con la quiebra ya decretada, se espera iniciar el proceso para determinar el activo falencial, para lo que se debe presentar un informe detallado sobre los actos realizados por el deudor el 3 de julio de 2026. En paralelo, los acreedores tienen tiempo de presentar sus pedidos de verificación hasta el 31 de marzo.

