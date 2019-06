Quiénes son los ejecutivos de Odebrecht que conocerían a los ex funcionarios coimeados

por Emilia Delfino

Al menos cinco hombres son quienes conocerían las identidades de los ex funcionarios sobornados por la empresa Odebrecht entre 2008 y 2014. Los destinatarios de los pagos ilegales de la compañía están protegidos por nombres clave, de acuerdo a las planillas Excel de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora, como se llamaba entonces al “departamento de sobornos” de Odebrecht. Así lo confirman nuevos documentos y fuentes judiciales.

Rolha (corcho, en portugués), Inseto (insecto), Cisne, De Niro, Cavalo (caballo) y otros animales, objetos y homenajes a artistas populares son algunos de los sobrenombres que se utilizaban para resguardar las identidades de los destinatarios de los pagos ilegales. Estos apodos salieron a la luz, en parte, gracias a una nueva filtración de documentos compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con La Nación y PERFIL. Figuran cobrando por alguna de las tres obras investigadas en la Argentina: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, la ampliación de los gasoductos y la planta potabilizadora Paraná de Las Palmas (Aysa).

Ahora, la Justicia argentina debe averiguar quiénes están detrás de esos nombres en clave. Para ello, necesita llegar a los hombres de Odebrecht que manejaron la compañía en esos años. Pero los guardianes de la información son brasileños, ya no se encuentran en la Argentina y hasta ahora jamás han podido ser interrogados en el país debido a un acuerdo de colaboración firmado por Odebrecht con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

Cuatro de estos ejecutivos tenían base en Buenos Aires: los ex CEO locales Mauricio Couri Ribeiro y su sucesor Flavio Bento de Faria; y Rodney Rodrigues de Carvalho y Ricardo Viera. No solo jamás pudieron ser indagados en los tribunales porteños. Tampoco figuran en la lista de colaboradores arrepentidos en Brasil, según los expedientes consultados. Eso significaría que sus declaraciones no fueron incluidas en el acuerdo pactado en el extranjero. ¿Podrían entonces ser indagados en la Argentina? La Justicia lo intentará, aseguraron los fiscales ante la consulta.

La Nación y PERFIL intentaron comunicarse con Faria y el resto de los directores de la compañía mencionados en este artículo, pero representantes de Odebrecht en Brasil dijeron que no sería posible ante la “indisponibilidad de las personas y la necesidad de un alineamiento general” frente a las investigaciones judiciales. Reiteraron que están dispuestos a colaborar con la Justicia.

Solo en los documentos revelados por ICIJ los destinatarios de pagos ilegales por obras y operaciones en la Argentina se llevaron al menos US$ 15,7 millones entre 2012 y 2014. Pero los sobornos admitidos por Odebrecht superan los US$ 35 millones en la Argentina, según los arrepentidos.

Flavio Faria fue repatriado a Brasil en 2014 y actualmente integra el directorio de la empresa en dicho país. Su jefe directo, Marcio Faria da Silva, es el quinto hombre clave de Odebrecht para la Argentina. Marcio declaró ante los fiscales de Brasil y admitió sobornos en los gasoductos. Una fuente directa de la compañía explicó que la dinámica de los pagos ilegales implicaba la intervención de pocas personas y Faria era quien hacía los pedidos “especiales”, por lo que conocería las identidades de esos apodos.

En los documentos de ICIJ, Faria figura autorizando pagos para Rolha (corcho, en portugués), Leao (león), Piloto e Inseto (insecto, en portugués), durante 2014. Otras planillas y e-mails, publicados por PERFIL y el colectivo Investiga Lava Jato, había revelado más pagos de Faria para “Festança” (fiesta) y “Duvidoso” (dudoso).