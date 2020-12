PASO: los radicales proponen abaratarlas y hacerlas en septiembre

Luego de la propuesta presentada por el oficialismo para suspender las PASO 2021, llegó el contraproyecto de la oposición. A diferencia del presentado por el diputado del Frente de Todos Pablo Yedlin que propone no llevar a cabo las primarias del año próximo por razones económicas y sanitarias, la diputada porteña de la UCR Carla Carrizo planteó ratificarlas, abaratarlas, trasladar esos comicios de agosto a septiembre y utilizar una boleta única de papel.

El proyecto de suspensión de las PASO busca introducir en la Cámara baja el planteo que motoriza el tucumano Juan Manzur, el sanjuanino Sergio Uñac y el misionero Oscar Herrera Ahuad. A su vez, pretende sumar acuerdos multipartidarios para frenar las primarias, pero no logra reunir unanimidad ni dentro del oficialismo y tampoco en la oposición.

Juntos por el Cambio rechazó cualquier cambio en el cronograma electoral, pero entre los cuatro gobernadores del interbloque no hay un acuerdo común: el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se opone; el radical mendocino Rodolfo Suárez, no se expidió; mientras que Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) quieren suspenderlas.

PASO 2021: una diputada presentó un proyecto para prohibir la suspensión de las primarias

Carrizo defendió las primarias al expresar esta mañana que "las PASO tiene mala fama pero nos ayudó a reorganizar el sistema de partidos, es una herramienta poderosísima", dijo la diputada en diálogo con FutuRock. "No hay que derogar sino mejorar las PASO. Acortemos los plazos, reduzcamos el gasto", declaró y concluyó: "Las leyes no se suspenden, se mejoran".

La propuesta ingresó al Congreso este lunes, al tiempo que la Cámara baja transita los últimos días de la extensión del período de sesiones ordinarias que estableció el presidente Alberto Fernández mediante un decreto y se encuentra a las puertas del inicio del período de extraordinarias para tratar un temario de 27 textos.

En este contexto, para que cualquiera de las iniciativas sea válida deberá aprobarse durante lo que resta de este año, ya que no se puede modificar la legislación vigente en un año electoral. Si no es incluida en un nuevo decreto presidencial que amplíe las sesiones extraordinarias, no podrá ser tratada hasta marzo.

Juntos por el Cambio rechazó la suspensión de las PASO 2021

Los autores aseguran que “la decisión es ahora” porque alegan que las PASO rigen para seleccionar los cargos públicos electivos de todas las agrupaciones políticas y “como parte integrante del proceso electoral y del sistema electoral argentino no pueden ser suspendidas para ninguna categoría de cargos públicos electivos nacionales”.

Si bien buscan que la iniciativa tenga el aval de distintos frentes políticos, la mayoría se referencia en el espacio Evolución de la UCR, que es liderado por el senador porteño Martín Lousteau, uno de los principales defensores de las PASO.

Avanzan en la suspensión de las PASO y ya evalúan cómo frenarlas en Provincia

El proyecto del Frente de Todos no cuenta con aceptación dentro de la presidencia del PJ, en manos del sanjuanino José Luis Gioja, tampoco del kirchnerismo, donde hay resistencias y dudas de suprimir un régimen electoral diagramado por Néstor Kirchner y aplicado por Cristina Fernández al final de su primer mandato.

El proyecto de la UCR

Además de ratificar las primarias, propone el traslado de las elecciones de agosto a septiembre .

. Dispone que los gastos totales de cada agrupación política para las elecciones primarias no puedan superar el 50% del límite de gastos de campaña . En el caso de aquellos partidos que presenten lista única, no deberán superar el 25%.

. En el caso de aquellos partidos que presenten lista única, no deberán superar el 25%. Por último, si una lista no cumple con la paridad de género, plantea que la Junta Electoral proceda a ordenarlo, “desplazando al o los candidatos de la corriente interna que tendría que ocupar el cargo de conformidad con dicho sistema de asignación e integrando a la lista al candidato/a que sigue de la misma corriente interna que cumpla la condiciones para cumplir con dicha cuota”.

CI/FeL