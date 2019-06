Reapareció Lorenzo Borocotó: "Me dan asco los políticos que cambian de partido"

El médico cirujano infantil y ex diputado de la Nación Eduardo Lorenzo "Borocotó" habló públicamente sobre la situación política que en 2005, cuando ganó una banca en la Cámara de Diputados, ocasionó su salida repentina del partido del PRO y que se sumara al kirchnerismo.

A raíz del cambio de Borocotó, que fue elegido diputado nacional en las elecciones del 23 de octubre de ese año y nunca fue legislador de ese partido, el periodista Luis Novaresio lo entrevistó en Radio La Red para contrastar lo sucedido hace 14 años con la actualidad política, en la que los dirigentes definieron sus alianzas y se agruparon con sectores de los que solían ser opositores, como en el caso d Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa.

Ante la consulta por estos cambios de los dirigentes políticos al hacer un paralelismo con su "borocotazo", opinó: “Me dan un asco profundo, merecen un poquito más que decirles algo. Hay gente que merece cosas muy superiores”, dijo, pero no reconoció lo ocurrido.

Sin embargo, frente a la repregunta de Novaresio, insistió en aclarar cómo fue su salida del PRO. “A mí me echaron del PRO, que es distinto, me echaron por una suerte de artimañas que después me dí cuenta, pero no me interesa. Fue todo una comparsa. A mi lo que me interesa es estar en el Hospital”, aseguró.

Borocotó desestimó así lo sucedido y quiso aclarar que “nunca” se pasó de un partido a otro. “Yo nunca me pasé de un partido al otro. Nunca estuve militando ni en un partido. Cuando me llamaron del PRO era para integrar una lista para luego armar toda la parte de salud, no me pasé a ningún lado”, sostuvo.

