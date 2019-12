Macristas convocan a un cacerolazo contra Alberto Fernández y Juan Carr

En las últimas semanas el referente social Juan Carr inició una convocatoria para hacer un homenaje a la solidaridad con una iniciativa que busca que miles de personas se unan este domingo 22 de diciembre a las 20 a cantar "Inconsciente colectivo", de Charly García. Pero en las redes sociales, los simpatizantes macristas apuntaron contra el líder de Red Solidaria por su iniciativa y convocaron a un cacerolazo para tapar las voces de la canción.

Más de 300 ciudades del país cantarán al mismo tiempo el tema de Charly García, como cierre del festival "Canta Argentina", que comenzará desde las 17 en Plaza de Mayo organizado también por Red Solidaria.

La solidaridad es una de las palabras que más utilizó el presidente Alberto Fernández en sus primeros días de Gobierno, aprobando también la megaley que en su nombre también contiene esa definición. Coincidencia o no, cientos de usuarios que están en contra del actual mandatario, salieron en las redes sociales a atacar a Juan Carr por su convocatoria.

En respuesta, decidieron armar su propia convocatoria para tapar el sonido de la canción que se escuchará en todo el país. Por eso, el hashtag #CacerolazoALas20 rápidamente se volvió viral. Solo resta saber si finalmente la convocatoria tendrá un efecto más allá de las redes sociales. Por lo pronto, en Twitter, hay casi 20 mil tuits hablando de Juan Carr y 4 mil con el hashtag #CacerolazoALas20.

Además de las fuertes críticas al referente social, también se observan muchos cuestionamientos a Alberto Fernández y al "ajuste" contra los jubilados.

Para salir del hambre, los japoneses laburaron extra para generar riqueza, la política no tenía privilegios, no había planes y los lideres daban el ejemplo.

Acá, canta Juan Carr, exprimen a los laburantes y reparten la nuestra.

Conmigo, no cuenten. Ni en pedo. #CacerolazoALas20