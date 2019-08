Juan Carr: "Es momento de aportar calma y serenidad"

por Florencia de Sousa

La delicada situación económica recrudeció esta semana tras el resultado de las elecciones PASO del domingo 11 de agosto, luego de que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner obtuvo una diferencia de 20 puntos por sobre la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. En momentos de crisis social, con el dólar por encima de los $60 y ante el inminente aumento de la inflación, el titular de la Red Solidaria, Juan Carr, pidió a través de sus diferentes redes sociales "calma" y "responsabilidad".

"Como ciudadanos es un momento de aportar calma y serenidad y tener declaraciones responsables. Estuvimos cerca de todo Gobierno votado por nuestro pueblo antes, ahora y del que venga. Este es un momento de seriedad institucional. Como los gobiernos anteriores, nosotros empezamos con De la Rúa, seguimos con (Eduardo) Duhalde, (Néstor) Kirchner y Cristina (Fernández de Kirchner) y ahora con (Mauricio) Macri. Este es un momento donde hay una responsabilidad ciudadana que no podemos perder de vista que es muy seria y es un momento institucional complejo", aseguró Carr en diálogo con PERFIL.

En ese sentido, el titular de Red Solidaria agregó: "Este es un muy buen momento para la serenidad y la calma porque la verdad es que lo creo. Es una propuesta para la situación política, social y económica de un ciudadano. Hay una demanda de la comunidad y la sociedad de moderarse y serenarse, posiblemente de los que tenemos más años, una necesidad seria de atravesar este momento institucionalmente complejo. La responsabilidad de cada uno es clave en esto. En momento como este hace falta un compromiso ciudadano institucional fuera de los colores que le simpaticen a quien sea, este es un momento celeste y blanco diría".

Furia de trolls. Carr fue blanco de un ataque en Twitter dado que un grupo de trolls lo acusó -otra vez- de 'hacer campaña' con la gente en situación de calle, dado que ante las bajas temperaturas que se registra, no buscan lugares para que pasen la noche, tal como pasó a comienzos de julio, cuando las puertas de River Plata se abrieron para recibir a quienes más lo necesitaban.

"¿Anoche no se murió gente de frío en la calle? ¿Ni uno solo en Mar del Plata nevada? ¿Y esta noche abrirán los clubes para albergarlos? ¿O no? ¿Juan Carr no va a socorrer a nadie? ¿Los canales no van a recorrer los refugios? Ya ganaron las PASO y no hace falta fingir, ¿no es cierto?", fue uno de los mensajes con los que comenzaron a apuntar hacia Carr.

En ese marco, otro aseguró: "Hoy hace frío. ¿Lo va a llamar (Jorge) D'Onofrio a Juan Carr para abrir el gimnasio de River?", en alusión a lo ocurrido el 3 de julio, cuando ante las bajas temperaturas que se registraron, las instalaciones del club de fútbol de Nuñez se abrieron para albergar a gente en situación de calle y donde además, organizaron una colecta de frazadas.

Un tercero, publicó: "Dice Juan Carr que no importa que haya vuelto el frío, que a los indigentes en situación de calle hoy los atiende Horacio Rodríguez Larreta, porque ellos ya ganaron las PASO"; mientras que otro señaló: "Hasta el miércoles vamos a estar teniendo temperaturas por debajo de 10 grados a la noche. Sin embargo, no veo a nadie preocupado por las personas en situación de calle que tanto los angustiaban hace 15 días. ¿Qué pasó? Pasó la PASO. Ya los usaron políticamente, ¿no?"

