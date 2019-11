Ricardo Alfonsín negó que le hayan ofrecido un cargo y aseguró que la UCR "está cerca del peronismo"

Ricardo Alfonsín aseguró este lunes 4 de noviembre que mantuvo "conversaciones" con Alberto Fernández y su mano derecha, Santiago Cafiero, antes y después las elecciones del 27 de octubre, aunque negó un "ofrecimiento" de parte del presidente electo para ser parte de la futura administración.

"Después de que ganó las elecciones he conversado con él por teléfono. Lo mismo, me he reunido con Santiago Cafiero. Las cosas que vamos a conversar las comentaré una vez que haya tenido otra reunión con él. No ha habido ofrecimientos, como dicen algunos", aclaró el dirigente radical en conversación con El Destape Radio.

El exdiputado nacional apuntó, además, contra el espacio de la Unión Cívica Radical que durante los últimos años conformó la alianza oficilista. "Están discutiendo el liderazgo de la oposición. Más que eso deberían discutir desde qué sistema de ideas (lo harán). Si es desde el sistema que inspiraron las políticas que aplicaron desde el año 2015, sería un desastre. Sería muy difícil reconciliarse con la sociedad", recalcó.

En este sentido, el hijo de Raúl Alfonsín aseguró que él va a "apoyar todo lo que tenga que apoyar"; que "el radicalismo está más cerca del peronismo en muchas cuestiones que del PRO"; y que "ni el sector de Negri ni el de Cornejo critican lo que pasó estos años".

"Para nosotros la economía es una dimensión de lo social muy importante, de la que dependen mucho las condiciones y la calidad de vida de la gente. No se la debe dejar librada al mercado. Nosotros politizamos la economía. Reivindicamos una combinación de mercado y Estado. Siempre la primacía la tiene la política, en esto nos parecemos al peronismo", sostuvo.

El dirigente afirmó también que "pareciera que las elecciones se perdieron por el liderazgo de algún dirigente" y por "las políticas económicas". A la vez, argumentó que se ve "más con dirigentes de otros partidos que con los del radicalismo".

"Me pregunto por qué el radicalismo acompañó políticas que nada tienen que ver con nuestra historia", señaló, y concluyó: "la UCR tiene que entender que con la asunción del nuevo gobierno tiene que acompañar".

Días atrás, Sergio Massa dio precisiones sobre el gobierno que viene de Alberto Fernández y mencionó al dirigente radical. En este sentido consideró que la Oficina Anticorrupción tiene que ser para "alguien profesional que reúna los requisitos, no como hizo Macri que volteó el requisito de que sea abogado para poner a Laura Alonso. Tiene que ser alguien profesional, lo más autónomo posible. La idea de Alberto es que la dirija Ricardo Alfonsín", recalco.

