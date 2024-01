Ricardo Quintela presentó un proyecto para que La Rioja pueda tener su propia moneda

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura local con el objetivo de que se trate la creación de una moneda propia para la provincia. El referente peronista aseguró que necesita más dinero para evitar que la gente "se muera de hambre".

"Hoy convoqué a sesiones extraordinarias y envié un proyecto de ley para que me den instrumentos financieros, ya sea virtual o físico, para poder echar mano, de ser necesario, ante el abandono de Nación con la provincia de La Rioja", aseguró el mandatario cordillerano en declaraciones a Radio 10.

El gobernador recordó que la provincia de La Rioja tuvo que emitir una moneda propia cuando el expresidente Carlos Menem era gobernador de ese distrito y también en el año 2001. "Con eso se pagaba parte de los salarios hasta tanto se normalice la situación", explicó.

"La moneda funciona con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono. Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas. En cuanto al comercio, hay que acordar con la Cámara de Comercio para que reciba esta moneda como forma de pago", aclaró.

Quintela explicó por qué quiere una moneda propia en La Rioja

Según Quintela, la situación de los riojanos es "desesperante" y afirmó que no quiere que la gente "se muera de hambre" en la provincia. "Si antes no llegábamos a fin de mes, hoy no llegan a la finalización de la primera semana después del cobro. Pagan sus obligaciones y se quedan sin plata, van a comprar y no compran nada", aseguró.

El gobernador dijo que la crisis se agudizó luego de que el presidente Javier Milei asumiera y decidiera prorrogar el Presupuesto del año pasado, lo que ocasionó que la inflación anual licuara los fondos provinciales.

Por otra parte, confirmó que La Rioja llegó a un acuerdo de "recomposición salarial" con la policía local. "Les dije la situación que estamos atravesando (en la provincia) y lo entendieron. Pidieron disculpas y acordamos una recomposición salarial en dos pagos porque no tenemos recursos", declaró.

Ese acuerdo con las Fuerzas de Seguridad, implica un aumento en dos tramos."No tenemos recursos. Pagamos en dos partes la recomposición salarial. Un 70 por ciento cuando corresponde y un 30 por ciento a mitad de mes. Fue una forma de arreglar", manifestó.

