Feletti, sobre la críticas de los empresarios: “No pedimos que pierdan plata, sino que ganen vendiendo más”

El flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, estrenó su gestión con un plan de control de precios y pidió colaboración a municipios, sindicatos y organizaciones sociales para persuadir a los empresarios. “Estamos tratando de discutir la necesidad de volver a consumir, congelar por 90 días y ahí ordenar”, explicó el funcionario y agregó: “Es un trimestre de consumo, vienen las fiestas y me parece que hay que darle alegría al pueblo argentino”.

“El número que corresponde a septiembre es un factor que obligó a convocar a empresarios del sector alimenticio para lograr un acuerdo de precios por 90 días y mientras tanto ir viendo lo que está pasando”, detalló Feletti en diálogo con C5N. El secretario sostuvo que su iniciativa se debe a “la inflación proyectada”, sumado a salarios “por debajo de la canasta básica alimentaria”. “La paritaria no sirvió para que el trabajador tuviera una mejora en el poder adquisitivo de alimentos”, subrayó.

Precios Cuidados: Roberto Feletti anunció que 1247 productos tendrán sus precios congelados por 90 días



“No pedimos que pierdan plata, sino que ganen vendiendo más”, sostuvo. “Le pido a organizaciones sindicales, a los intendentes que, si tienen relación con empresarios, que los convoquen a este acuerdo”, remarcó. “Que ganen por cantidad no por precios, si no llegamos a un acuerdo...hay herramientas. Ahora mantengo el canal de diálogo”, sostuvo.

El funcionario, por el momento no está dispuesto a modificar su plan y aclaró: “Es necesaria una intervención frente a estos números; una actitud firme y con claridad”. Anticipó que quiere evitar tensiones, pero declaró: “Si no se ordenan los mercados también pasa esto, no podemos discutir todo el tiempo la ley de góndolas”.

Por último, Feletti apeló a su bandera política para justificarse: “Quiero una Argentina de acuerdos, soy peronista y creo en los acuerdos sociales, por eso convoco a sindicatos” y concluyó: “No podemos bajar a los argentinos de su estándar de consumo”.

Los números de la inflación

Roberto Feletti busca un efecto rápido ante los números de la inflación que no cesan en perjudicar a los trabajadores. "Acá lo importante es entender entre todos que el ingreso popular, el salario del trabajador no se defiende solo en las paritarias”, reconoció. Sin embargo, su propuesta de congelar el precio de 1.245 artículos todavía presenta resistencia en el sector empresarial

De acuerdo al INDEC, tras cinco meses en baja, la inflación cobró impulso en septiembre y registró un aumento del 3,5%, con una persistente presión en el rubro de alimentos. Con estos resultados la medición anualizada trepó al 52,5%. Además, entre enero y septiembre, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un crecimiento del 37%, superando así el 36,1% registrado a lo largo de todo 2020.

Entre los productos de consumo que más aumentaron sus precios el último mes están el zapallo anco, con el 30%; el tomate redondo, 20,7%; la banana, 13,4%; el café molido, 10,8%; la cerveza en botella y el salchichón, en ambos casos 8,9%; la salchicha tipo viena, 8,3%; dulce de leche, 8,2%; y la leche fresca en sachet, 8,1%.



