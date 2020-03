Roberto Navarro cuestionó al presidente Alberto Fernández por supuestos incumplimientos en el otorgamiento de publicidad oficial y advirtió sobre la posibilidad de cerrar el grupo El Destape, que consta de un portal de noticias y una radio online, por la crisis financiera que afecta también a los medios de comunicación.

En su habitual editorial de El Destape Radio, el periodista habló de las consecuencias del coronavirus y su posible impacto en la economía. Fue en ese tramo que se refirió a los problemas de financiamiento que atraviesan sus propios medios, y que estos son consecuencia de la falta de cumplimiento del pacto al que llegó con el gobierno nacional para recibir pauta publicitaria.

"Teníamos muy poca pauta hasta que cuando ganó Alberto hicimos acuerdos con el gobierno entrante. Y dijimos 'nos mantenemos 3 años sumando suscripciones y pauta, le damos crecimiento muy rápido y salimos a garantizar la pluralidad informativa en el país', porque ya sabíamos que no iba a haber ley de medios y que Clarín iba a querer quedarse con todo", relató Navarro en su programa del martes 17 de marzo.

La editorial completa de Navarro, donde en el minuto 6:30 empezó a hablar de la situación de El Destape:

No obstante, Navarro precisó que en estos primeros tres meses de gestión "el gobierno no cumplió, por desorganización, por decisión, no lo sé". "Lamentablemente así no vamos a poder mantener nuestra estructura, no hay forma. Es una pena porque ya somos el sexto portal del país, el portal progresista más grande, tenemos una de las mejores radios. Pero si no hacemos nada terminamos cerrando. Imaginense la pena después de tanta lucha, pero es la realidad y eso no lo manejamos nosotros", sostuvo.

El periodista explicó que desde el Gobierno le ratificaron que se desembolsará un "mínimo" de lo que se había pactado, pero sin establecer ni la cantidad ni la fecha. En ese marco, el comunicador adelantó que se va a tomar unos días para analizar cómo se va a hacer. "Deberíamos recibir un shock de suscripciones tremendo para salvar esta situación y no abortar un proyecto tan importante como ha sido El Destape", manifestó.

Luego, el periodista hizo un llamamiento a la audiencia para pedir su colaboración: "Todo el que pueda que se suscriba, que se sume. Me parece que es en momentos de crisis y situaciones de casi de guerra garantizar la pluralidad informativa es una de las cosas que hay que hacer sí o sí. Sumate a este proyecto y veremos cómo podremos mantenerlo ahora".

"Llegamos a esta situación bien compleja. Esperamos que podamos salvarlo o achicarnos lo menos posible", concluyó.

B.D.N./F.F.