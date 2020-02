"Engordar al enemigo": Roberto Navarro dice que Fernández aumentará 20% las tarifas

En inusitado tono crítico, el periodista Roberto Navarro, gran adepto del kirchnerismo, adelantó que habrá una suba de tarifas de 20 por ciento en los servicios públicos y afirmó que el gobierno del presidente Alberto Fernández elije "engordar al enemigo": “los que menos tienen no van a ver ningún cambio, pero la clase media va a pagar más”, afirmó en su programa de El Destape Radio.

"El día de la apertura de las sesiones ordinarias, Alberto (Fernández) va a decir que se van a revisar las tarifas. Pasará algo parecido a lo de los jubilados. Se va a ayudar a quienes menos tienen, y la clase media será la que pone la guita. Las tarifas van a subir un 20% promedio este año. Los que menos tienen no van a ver ningún cambio, pero la clase media va a pagar más", señaló el periodista.

"Una cosa es no avanzar porque no da la relación de fuerzas, y otra es engordar al enemigo. La redistribución de la miseria nos va a dejar a todos en la miseria. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos", advirtió Navarro.

"No se toca la plata del poder económico, cuando uno esperaba un recorte de esas tarifas , y la plata se redistribuye entre los trabajadores. Ese sistema de redistribuir entre los trabajadores o jubilados lo que hace es mantener a la sociedad pobre. Los que son muy pobres, pasan a ser pobres. Y los que son clase media, pasan al borde de la pobreza", afirmó.

DS