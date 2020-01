A poco más de un mes de haber asumido la Presidencia, Alberto Fernández dialogó con Gustavo Sylvestre en C5N y se refirió a as distintas visiones sobre las tarifas: "Dicen: pagamos menos que en París, pero no tenemos los sueldos de París". Y señaló también: "Tenemos que entender que la lógica que imperó hasta acá no puede seguir existiendo".

Por otra parte aprovechó el tema para cargar contra el gobierno de Mauricio Macri: "Hicieron que los amigos compraran las empresas en baja y cuando las compraban empezaban a subir las tarifas".

"No quiero empresas de servicios energéticos que solo trabajen para su beneficio", indicó luego el mandatario.

El Presidente se refirió también a la situación que vienen atravesando la pequeñas y medianas empresas: "Si tengo tarifas de servicios que las pymes no puedan pagar es lo mismo que no tener ese servicio. Las tarifas tienen que tener en cuenta la situación interna".

Ante la consulta de si puede rescindirse el contrato de soterramiento del Sarmiento, tal como anticipó hoy el ministro de Transporte Mario Meoni, Fernández respondió: "La verdad que no estoy viendo lo del soterramiento por ahora, no se si lo ven los ministros".

Alberto Fernández hizo una escapada exprés a Mar del Plata junto a Fabiola Yáñez

En relación a lo que sucedió con la obra pública durante el macrismo afirmó: "Lo que ha pasado es dantesco. Las obras públicas son unos pocos kilómetros de ruta y el Metrobús".

Respecto de las críticas de la exministra de seguridad Patricia Bullrich contraatacó: "Vamos a darle dignidad a la gente, Patricia, que es lo que te olvidaste vos de darle a la gente".

Y adelantó: "No queremos reestatizar todo, queremos poner orden".

JPA