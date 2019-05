Gustavo Sylvestre: "En C5N no hay una línea kirchnerista"

El periodista estrella de C5N, Gustavo Sylvestre, estuvo en los estudios de Net TV para participar, como entrevistado, de Corea del Centro. A lo largo de la entrevista, el conductor habló con María O'Donnell y Ernesto Tenembaum acerca de la relación del poder con los medios y del fenómeno de rating del programa de Sylvestre, que actualmente se ubica en las mediciones por encima de América y de Canal 9.

"Es porque mostramos lo que no muestran los otros. Comenzamos cuando muchos estaban encariñados con el macrismo y empezamos a traer a comerciantes que cerraban, a industriales que les iba mal", afirmó el periodista, a la hora de explicar el fenómeno.

Ante la consulta de Ernesto Tenembaum, respecto de si las altas mediciones se deben a que muestra una posición extrema, Sylvestre respondió: "No, yo tampoco soy extremo. Siempre fui un moderado. Pero hay una búsqueda de la sociedad que no encuentra en otro canal la actualidad". Además, aseguró en distintos momentos que lo que muestra su programa es "la realidad". Para ejemplificar, destacó: "Ayer veía los canales y estaban todos con los del médico pedófilo, no hablaban del paro".

En cuanto a la idea de que C5N es un canal afín a Cristina Kirchner, Sylvestre lo negó: "En C5N no hay una línea kirchnerista. Hasta el 10 de diciembre de 2015 venían los dirigentes del PRO. Los que iban hoy no quieren ir. Evitan el debate. No tienen que defender".

En esa misma sintonía, aseguró que "C5N no hace periodismo de guerra" y lo diferenció de Grupo Clarín, su ex empleador durante los 23 años en que trabajó en TN. Al respecto, recordó: "Yo me autocensuraba mucho". Además, criticó a los demás emisoras al decir que, a veces, ve "dos canales con el mismo zócalo".

"El Gobierno tuvo el deseo de cerrar C5N. Por eso puso presos, por orden del presidente, a los dueños del canal", agregó. Por otra parte, fue duro con el Presidente: "Yo nunca pensé en un Macri vengativo. Pensé en un Macri mucho más democrático que venía a cerrar la grieta. Y extremó la grieta. Desde el '55 no se veía el nivel de odio que vio ahora y con este Gobierno". No obstante, reconoció que nunca nadie del Gobierno lo llamó para pedirle que diga o que calle algo.

Gustavo Sylvestre: "La obsesión de Macri es meter presa a Cristina Kirchner"

Cuando los conductores del ciclo le recordaron que Cristóbal López, dueño de C5N, está preso por evasión al fisco, Sylvestre señaló: "No hubo evasión. Y la AFIP contrató un estudio privado para ir en contra del grupo. Quisieron pagar y no les aceptaron las moratorias".

Por otra parte calificó de "vergüenza institucional" el hecho de el fiscal Carlos Stornelli se siente al lado de Macri en un acto oficial".

JPA/MC