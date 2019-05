Gustavo Sylvestre: "La obsesión de Macri es meter presa a Cristina Kirchner"

Gustavo Sylvestre, el periodista y analista político, visitó la Escuela de Comunicación Perfil para brindar una entrevista ante los alumnos de periodismo. El conductor de C5N y Radio 10 afirmó que la lista Fernández – Fernández “es una fórmula de poder” y que con esto “Cristina admite tener un techo”. Sobre el Gobierno, al que criticó, Sylvestre sostuvo que Cambiemos tiene un “problema”: “Le están discutiendo el liderazgo a Macri”. Y también dijo, en una charla en la que además participó el periodista Jorge Asís, que los problemas judiciales de CFK tienen que ver con el oficialismo: “La obsesión de Macri es que Cristina vaya presa”.

- ¿Cuál es su interpretación de la fórmula Fernández - Fernández?.

- Es una fórmula de poder. Es lo que Cristina le dice, en la charla del miércoles pasado, a Alberto Fernández: que ella tiene un techo y que él será el complemento para ampliar dentro peronismo. Esto es una jugada, porque si el obstáculo era Cristina, ahora el desafío es tender puentes a los sectores con los que Cristina estaba enfrentada. Entonces me parece que complementan muy bien.

- ¿Cómo cree que impactó la fórmula hacia adentro del peronismo?

- La figura más importante con voto dentro del peronismo es Sergio Massa, y él tiene que pensar muy seriamente lo que va a hacer, porque se juega su futuro político. Lo que muchos peronistas no tienen que repetir es la experiencia de Florencio Randazzo en el 2017, que quedó como el traidor por no haberse sumado, y por haberle sido funcional a Macri. Entonces aquí el peronismo está rasguñando el poder. Los votos que desde dentro del peronismo le quiten a la fórmula Fernández Fernández van a terminar siendo funcionales a Macri, como lo han venido haciendo en estos tres años y medio. Me parece que la jugada de Cristina abre mucho para adentro del peronismo y, reitero, abre mucho hacia afuera. Los sectores que antes no iban a conversar con Cristina ni Cristina con ellos, con Alberto Fernández sí lo pueden hacer.

-¿Qué opina sobre la última columna de Jaime Durán Barba en el diario Perfil, donde asegura que la fórmula es negativa, que pierde votos en cambio de sumar?

- Me parece que es un mensaje equivocado y escrito a las apuradas, no estaba previsto. El problema lo tiene Cambiemos hoy, porque dentro de Cambiemos le están discutiendo el liderazgo a Mauricio Macri.

-Teniendo en cuenta esta autocrítica que ha hecho la ex presidenta con esta decisión, ¿Cómo cree que actuará en la provincia de Buenos Aires? ¿Escuchará a los intendentes?

- Si Massa se suma puede ser candidato a gobernador, y Axel Kicillof candidato a jefe de Gobierno porteño o senador porteño. Me parece que todo eso queda a merced de los acuerdos que hagan dentro de ese peronismo ampliado. Lo que pasa es que tampoco hoy los intendentes tienen una figura fuerte, el único político que hay hoy en Buenos Aires y que mide es Kicillof, les guste a los intendentes o no.

- Respecto de posibles cambios en el oficialismo, ¿Macri podría replantear su candidatura y darle paso a María Eugenia VIdal?

-Yo creo que no va a acceder al plan V. Macri no piensa en función de proyecto político, piensa en función de él y de sus amigos que están en el poder con él. Un dirigente me describió al gobierno de Macri como “capitalismo del country”. Macri no tiene una idea de poder, de proyecto político, como sí lo tiene María Eugenia Vidal o lo puede tener Horacio Rodríguez Larreta. Macri es egoísta políticamente y creo que va a perdurar en su candidatura, así las encuestas le marquen de forma adversa.

- ¿Cristina quiere ser vicepresidenta o lo que no quiere es ir presa?

- Ese error creo que lo largó el radical agorilado Mario “Necri”. El gobierno ya tiene escrita la sentencia, junto a sus jueces amigos, para condenar a CFK, pero Cristina se les adelantó a todos en la jugada del poder político, mediático y judicial. Si ella era candidata en septiembre la metían presa, querían repetir la gran Lula y eso ya estaba arreglado con cierto peronismo “perdonable”. Era la última jugada porque convengamos que el poder no va a largar el poder. Por eso desde el círculo rojo de este grupo político le están diciendo a Macri “vos no tenés que ser”, entonces viene un “plan V” u otro porque ven que no llega. Ellos ya las tienen escritas a las condenas. La obsesión de Macri, dicha a sus amigos de whatsapp presidencial, era que vayan presos el año pasado Cristina y Pablo Moyano, y no pudo porque el juez Carzoglio no accedió a firmarlo.

- ¿Piensa que en el marco de la Convención Nacional de la UCR se puede plantear la idea del plan V?

- No, ahí está claro, los radicales díscolos, con Ricardo Alfonsín a la cabeza, se irán con Roberto Lavagna, y los otros que se quedan por el puestito en la ANSES o en las provincias van a seguir ahí aunque no les guste, porque no tienen otro destino. La candidatura de Lavagna se sostiene porque va a ser el candidato del socialismo, de estos radicales, de Stolbizer en soledad.