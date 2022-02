Afiches de la "Gestapro": Rodríguez Larreta repudió el uso del nazismo para hacer política

Luego de que en las calles de la Ciudad de Buenos Aires aparecieran carteles que ligaban a dirigentes del PRO con el nazismo, el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, repudió los hechos y los consideró una banalización. La titular del PRO, Patricia Bullrich, no sólo se plegó sino que también presentó una denuncia.

"Gestapro. La policía secreta que tiene el PRO", fue la conjugación de palabras que eligieron quienes pegaron distintos afiches en la vía pública con fotos, entre otros, del ex presidente Mauricio Macri y la diputada María Eugenia Vidal. La cita referencia a la supuesta mesa judicial de la ex gobernadora bonaerense, la cual se está investigando luego de que se conociera un video entre el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, funcionarios de la AFI, empresarios de la construcción y el intendente de La Plata, Julio Garro.

“Así no. Los argentinos tenemos que construir una forma distinta de hacer política. El camino de los agravios, de las chicanas, del ‘vale todo’ se tiene que terminar. La agresión no construye oportunidades ni resuelve los problemas que tenemos en nuestro país”, posteo Larreta, en el comienzo de un hilo de Twitter.

“Rechazo y repudio absolutamente la utilización del nazismo para hacer política, un hecho que no solo representa una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al dolor de sus familias, sino que también atenta contra el diálogo democrático que necesitamos los argentinos. Uno de los capítulos más tristes de la historia de la humanidad no puede jamás ser banalizado, sino que debe invitarnos a reflexionar sobre las consecuencias que el odio genera en nuestra sociedad para no volver a repetir hechos como este nunca más”, continuó.

Finalmente, se solidarizó con Macri, Vidal, Bullrich y Villegas, además de recordar los cuestionamientos contra los integrantes de La Libertad Avanza, Javier Milei y Ramiro Marra, ambos definidos como nazis por el ex cantante de Callejeros, Patricio Fontanet.

A su vez, el Secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, Fernado Straface, también salió a criticar los agravios.



Qué dijo Patricia Bullrich sobre la "Gestapro"

La presidenta del PRO también repudió las vinculaciones entre su partido y el régimen alemán, poniendo el ojo en los autores del hecho. Pero no fue todo: también llevó el tema a la justicia.

“Debemos conocer de forma urgente ¿Quién financió dichos afiches?; y ¿Quién lo pegó? Esto que vemos es el discurso del odio, generan violencia, por lo que queremos saber ¿quién financió y quién puso en riesgo así a todos los militantes del PRO? No podemos ni vamos a permitir que se utilice y banalice el holocausto; utilizando las peores insignias del mundo para hacer estas amenazas”, expresó la referente de Juntos por el Cambio en un comunicado.

Apuntada en los carteles junto a Macri, Vidal y Villegas, donde se los ve vistiendo la clásica vestimenta de los jerarcas nazis, Bullrich denunció que los afiches aparecieron el 15 de febrero.

Finalmente, sostuvo que el hecho “solo tiene por objeto incitar a la violencia colectiva contra su persona, contra los demás ex funcionarios también individualizados por sus fotografías, como así también contra cualquier otro miembro del partido político PRO Propuesta Republicana, solamente por ser integrante del mismo”.

