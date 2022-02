Subsidios al transporte: darán un 40% más al interior en medio de la tensión con Larreta

El gobierno nacional oficializó la suba del 40% en materia de subsidios al transporte público en el interior del país en medio de la tensión con la Ciudad de Buenos Aires. La asistencia económica será de 9.6 mil millones y buscará “mantener la sustentabilidad” de las empresas.

Este lunes 14 de febrero, Nación publicó en el Boletín Oficial el traspaso de recursos a las provincias del interior del país cuyos millonarios montos se repartirán a lo largo del año alcanzando los 9,6 millones de pesos hacia el final del período.

El incremento dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Nación había sido anticipado el pasado viernes tras el encuentro con los gobernadores del Norte Grande en Puerto Iguazú, quienes se manifestaron a favor de revisar los montos de los subsidios asignados al interior en contraste con el Área Metropolitana de Buenos Aires, en medio de las tensiones con el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta por el potencial traspaso de la responsabilidad de costear los subsidios.

Cómo será la asistencia económica del Gobierno al transporte en el interior del país

Mediante la Resolución 82/2022 de la cartera encabezada por Alexis Guerrera, el gobierno nacional dispuso el aumento de las transferencias al interior para subsidiar el boleto de los colectivos con el fin de “mantener la sustentabilidad” de las empresas. El aumento será en tramos y representa una suba total del 40% respecto al valor del 2021.

En tanto, para el primer trimestre del 2022 las provincias del interior del país recibirán 3.200 millones de pesos “con destino a los Servicios de Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbanos y Suburbanos”.

Esta cifra aumentará hasta alcanzar los 9.600 millones de pesos hacia fin del período, mientras que los fondos provendrán del Fondo de Compensación al Transporte de pasajeros por automotor urbano y suburbano establecido durante el 2020 por la emergencia sanitaria del Covid-19.

El Presidente aviva la polémica por los subsidios y la Ciudad se defiende

Según la normativa, la distribución de los montos a las empresas “con déficit financiero” será a partir de convenios entre el gobierno nacional y cada provincia o municipio se firmarán convenios entre el gobierno nacional y cada provincia o municipio que recibirá la asistencia económica. Además, deberán implementar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Los aportes -según el texto oficial- "obedecen a la necesidad de maximizar el crédito presupuestario vigente en armonía con la evolución de los costos del sistema de transporte por automotor de pasajeros, en particular teniendo en consideración el último acuerdo paritario, razón por la cual se considera para el primer trimestre de este año un salto del 20% en relación con la distribución establecida para el último trimestre de 2021".

Asimismo, y en línea con las tensiones acarreadas por la distribución de subsidios entre Nación, Ciudad de Buenos Aires y las provincias, la normativa agrega que más allá de la asistencia extra, las jurisdicciones “deberán continuar aportando” al sistema de transporte público mediante transferencias para sostener “un monto que mantenga la proporción que se hubiera verificado por los aportes correspondientes a 2021 entre los aportes girados por el Estado Nacional".

Las provincias recibirán un 40% más en el 2022 en términos de subsidios al transporte.

Tensión entre Nación y Ciudad de Buenos Aires por los subsidios al transporte

La resolución oficial fue publicada tras una semana de escalada de tensión en relación al traspaso del costo de los subsidios -y las tarifas- de las líneas de colectivos que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires en relación al aporte de Nación.

Ante la posible iniciativa, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó contra la eventual decisión. “Es otro embate del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires”, afirmó el pasado jueves, y destacó que la medida apunta "contra la autonomía" del distrito.

Leer más: Alberto Fernández cruzó a Rodríguez Larreta por los subsidios de colectivos: "Ser autónomo exige autofinanciarse"

Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, apuntó contra el Presidente y defendió la autonomía de CABA. “Cuando nos tuvieron que sacar la coparticipación lo hicieron por decreto, desconociendo las exigencias de la Constitución Nacional. Lo mismo sucedió cuando quisieron cerrar las escuelas, se quiso hacer por decreto y tuvimos que ir a la Corte Suprema”, dijo en diálogo a radio Mitre.

Por otro lado, el gobierno de Alberto Fernández cosechó distintos apoyos en la revisión de los subsidios a la Ciudad, incluso de distritos opositores. Córdoba, Jujuy, Santa Fe y La Pampa pidieron recibir un trato igualitario en materia de subsidios para el transporte.

"Pagan el boleto $18 y los jujeñitos pagamos $50. ¿Por qué esa injusticia? Levántelo a $50. ¿Por qué los yutitos jujeños tenemos que pagar $50 y ellos, un subsidio por $750 mil por unidad?”, cuestionó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en declaraciones a CNN Radio.

Por los reclamos provinciales, Transporte le daría a Larreta el control de tarifas los colectivos de la Ciudad

Otro de los gobernadores que respaldaron el debate fue el cordobés Juan Schiaretti, quien pidió por un criterio de distribución federal sobre los fondos totales que Nación repartió en 2021".

"No se trata de aplicar un criterio para el AMBA y otro para el resto del país como sucede en la actualidad; no se trata de sacarle subsidios a una jurisdicción particular para dárselos a otra, sino trabajar sobre el total de los fondos asignados de manera equitativa y federal", indicó Schiaretti en un hilo de tuits.

Por su parte, la cartera de transporte hicieron pública la convocatoria al Jefe de Gobierno porteño a una reunión por los subsidios de los colectivos.