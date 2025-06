Sabina Frederic, sobre la reforma en la Policía Federal: "Hay mucho malestar con Bullrich y esta es una forma de apretarlos"

La exministra de Seguridad y antropóloga Sabina Frederic cuestionó la reforma de la Policía Federal presentada por el Gobierno a través del decreto 383/2025. Este martes, el Ejecutivo oficializó los cambios que buscan modificar las funciones de la fuerza, reorientándola hacia una policía más dedicada a la investigación criminal, inspirada en el modelo del FBI de Estados Unidos. Sin embargo, para Frederic, la medida presenta varias falencias dado que advirtió que la reforma no pasa por el Congreso, razón por la cual "hay mucho descontento en la Policía Federal, se lo están tirando por la cabeza".

Según el análisis de Fredic, aunque es necesaria una reforma de la fuerza, lo que se propone en el decreto “deja mucho reservado a la discrecionalidad del Ministerio de Seguridad, que seguramente lo completará con resoluciones que nadie va a controlar" y no resuelve los problemas estructurales de la policía. “El objetivo del Gobierno debería ser que este proceso ingrese en el Congreso para discutirlo democráticamente, cosa que este gobierno no está haciendo”, señaló.

Sabina Frederic subrayó que la Policía Federal dejó de tener su jurisdicción específica sobre la Ciudad de Buenos Aires en 2016, lo que derivó en una situación de “hiperconcentración” en la ciudad y a “solapar funciones” con otras fuerzas federales.

"Es una modificación que no tuvo ningún aval de la superioridad de la Policía Federal Argentina. O sea, hay mucho descontento en la Policía Federal porque se lo están tirando por la cabeza, no hubo prácticamente participación de los altos mandos, y esto se suma a muchos malestares que existen en la Fuerza de Seguridad Federal, pero también en la Policía Federal, por las condiciones salariales, porque no están pagando los adicionales, por una serie de problemas que viene habiendo con la conducción de Bullrich", alertó la exfuncionaria.

La falta de distinción entre investigación criminal e inteligencia criminal

La exministra recordó que, cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad durante los primeros dos años del gobierno de Alberto Fernández, presentó un proyecto que orientaba a la policía hacia una mayor capacidad de investigación criminal. Sin embargo, destacó que el nuevo decreto "lo que no hace es romper con la ambigüedad entre investigación criminal e inteligencia criminal".

“Es como si se estuviera creando una Agencia Federal de Investigaciones, tipo FBI, pero no se definen las herramientas necesarias para que esta función sea efectiva”, indicó Frederic. "Bullrich, y también la Fuerza, muchas veces tratan de eludir esa distinción, haciendo tareas de inteligencia bajo el formato de la investigación criminal", agregó.

En cuanto al aspecto presupuestario de la reforma, el nuevo decreto establece la creación de un programa de "Modernización de la Policía Federal", el cual se financiará con los ahorros derivados de la reducción de incorporaciones a la fuerza. “Es una reforma que no ofrece certezas sobre la calidad del personal ni sobre los recursos necesarios para que la fuerza funcione correctamente”, opinó.

La exministra también se refirió a la falta de claridad sobre el futuro de los cuerpos de infantería de la Policía Federal, que, según dijo, son usados principalmente para reprimir manifestaciones. Este tipo de intervención, añadió, genera un alto costo tanto para los manifestantes como para los propios policías.

"Aunque nos cueste pensar, es un costo alto tener que hacer eso todos los miércoles. Y probablemente haya ruido interno, salarios bajos. El otro día apareció en una manifestación de los miércoles un cartel de una policía que estaba cubierta por ese cartel que decía más recursos para la superintendencia del bienestar de la Policía Federal", indicó. "Hay quilombo interno, entonces, puede que este decreto también sea una manera de extorsionar", sugirió Sabina.

Deuda en dólares a Israel, falta de inversión en patrulleros y compras irregulares

Frederic también hizo referencia a la polémica en torno a las compras de material a Israel que, según ella, fueron innecesarias y por encima de los precios del mercado. “Hizo una serie de adquisiciones, que todavía el Estado argentino tiene deuda en dólares a Israel, de un montón de material que era prácticamente inútil. Y no hizo ninguna inversión en mantenimiento de patrulleros", afirmó

"Hay un informe de la Auditoría General de la Nación sobre esas compras de Israel. Lo que pasa es que Bullrich tiene evidentemente la vaca atada, porque no hay ningún proceso judicial contra ella, pero hay muchas evidencias de que ella hizo compras por encima de los precios, hizo compras irregulares, hizo compras de material que no fue utilizado porque no servía. Hay un montón de datos. Lo que pasa es que no prosperan judicialmente", señaló.

Ciberpatrullaje sin control judicial

Uno de los puntos más polémicos que señaló Frederic es la habilitación del ciberpatrullaje sin la necesidad de una autorización judicial. “Nosotros en nuestra gestión implementamos un protocolo con control de organismos de derechos humanos y autorización judicial para el uso del ciberpatrullaje, algo que este decreto no contempla”, dijo. Según Frederic, esta falta de control judicial puede ser un riesgo para la privacidad y los derechos civiles.

La exministra explicó que el ciberpatrullaje puede ser una herramienta útil bajo ciertos controles, pero advirtió que, "bajo este gobierno que tenemos hoy, es muy difícil pensar que esto se va a usar para prevenir delitos".

“Yo creo que es un recurso útil con control judicial. Porque hay mucho, lo cual no quiere decir salir a procesar a una persona que putea Milei, ¿no? No pasa por ahí, sino a personas o a una sucesión de declaraciones que pueden estar anticipando”, comentó, recordando el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la crítica al uso del ciberpatrullaje por parte de algunos sectores del progresismo.

