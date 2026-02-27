El Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) expresó un fuerte rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo, con aval de las autoridades legislativas, de impedir por segundo año consecutivo que la prensa acreditada utilice los palcos destinados históricamente a la cobertura periodística durante la Asamblea Legislativa en el Honorable Congreso de la Nación.

A través de un comunicado difundido el 26 de febrero, la entidad calificó la medida como “injustificada y arbitraria” y sostuvo que obstaculiza el normal desarrollo del trabajo periodístico, además de afectar la libertad de prensa y de expresión garantizada por la Constitución Nacional.

Algunos periodistas parlamentarios arriesgan la teoría de que Javier Milei no quiere que le saquen fotos de espaldas.

Reclamo por falta de explicaciones oficiales

Según el documento, no hubo respuestas formales desde la Vicepresidencia, responsable de la organización del evento, para justificar la decisión. Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, en cambio, se argumentaron motivos vinculados a la seguridad, explicación que el CPP consideró “inaceptable”, ya que los palcos son utilizados habitualmente por periodistas acreditados en cada sesión sin antecedentes de incidentes.

Antecedentes y dificultades en la cobertura

El comunicado señala que se trata de la tercera ocasión en que los periodistas parlamentarios son desplazados de esos espacios durante la actual gestión. La primera ocurrió durante la presentación del Presupuesto 2025 en 2024 y la segunda en la Asamblea Legislativa de 2025, cuando fueron reubicados en galerías destinadas a invitados.

De acuerdo con el CPP, las nuevas ubicaciones generaron limitaciones de espacio, problemas de sonido y visibilidad, lo que dificultó la tarea informativa. Además, denunciaron restricciones a la libre circulación dentro del Palacio Legislativo, un derecho que —afirman— corresponde a los acreditados permanentes.

Pedido de reuniones y advertencia

La organización informó que solicitó reuniones formales con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el objetivo de revisar la medida, aunque hasta el momento no obtuvieron respuesta.

Si bien destacaron el trabajo del personal legislativo para mejorar las condiciones operativas durante la jornada, los periodistas advirtieron que continuarán reclamando la restitución de su espacio habitual de trabajo en futuras sesiones.

