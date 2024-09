Carolina Ramos: "La decisión de cerrar los palcos de prensa es totalmente injustificada y arbitraria"

Durante la presentación del presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación, se les negó el acceso a los periodistas parlamentarios acreditados a sus palcos de prensa asignados, ubicados detrás del estrado presidencial. La periodista Carolina Ramos manifestó que la prensa no contó con las condiciones necesarias para realizar su trabajo y se mostró disconforme con la explicación que brindó la Cámara de Diputados, que les comunicó que fue una decisión de la Casa Militar. “El Congreso tiene plena potestad para decidir sobre la distribución de los palcos”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carolina Ramos es la presidenta del Círculo de Periodistas Parlamentarios. Es licenciada en Comunicación Social y actualmente trabaja en La Voz del Interior y en Diputados TV.

Alejandro Gomel: ¿Qué pasó el domingo cuando Milei llegó al Congreso?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Efectivamente, el domingo nos encontramos con esta sorpresa indeseada porque nadie nos había notificado en la previa respecto de este cambio de disposición. Los periodistas acreditados tenemos palcos asignados desde siempre, que están ubicados en el primer piso de espaldas al estrado presidencial, es decir, de espaldas a Milei. Esos palcos están asignados a la prensa acreditada y desde ahí seguimos habitualmente las sesiones.

Periodistas Argentinas presentó un informe sobre el ciberacoso con duras denuncias sobre la libertad de expresión

El día domingo llegamos y nos encontramos con que esos palcos estaban cerrados y vedados. Nos destinaron a unos palcos laterales de la primera bandeja, habitualmente designados para invitados. Esto nos preocupa bastante: la decisión de cerrar los palcos de prensa es totalmente injustificada y arbitraria.

Los periodistas no pudimos trabajar en las condiciones en las que lo deberíamos haber hecho. En los palcos en los que estuvimos había poco espacio y había mucha demanda periodística, y a eso sumale los fotógrafos y los invitados. Te podés dar una idea de en qué condiciones tuvimos que cubrir la presentación del presupuesto.

AG: ¿Hubo alguna explicación por parte del presidente de la Cámara, Martín Menem?

La verdad es que no encontramos ningún tipo de argumento satisfactorio, y hay mensajes contradictorios. Por un lado, atribuían la decisión a una decisión de Casa Militar. Por otro lado, decían que se había decidido el viernes en una reunión de coordinación, pero a nosotros nunca se nos avisó del cambio, cosa que se suele acordar con el Círculo de Periodistas Parlamentarios.

El incómodo momento de Manuel Adorni cuando le preguntaron por el futuro de la TV Pública: qué respondió

Desde las autoridades de la Cámara de Diputados, que son nuestros interlocutores, la respuesta fue que la decisión fue de Casa Militar. Sin embargo, creemos que el Congreso tiene plena potestad para decidir sobre la distribución de los palcos y que, al ser otro poder del Estado, tiene la facultad de decidir sin que Casa Militar tenga que interferir.

Claudio Mardones: ¿Cómo va a seguir esto y cuál es tu expectativa respecto a las autoridades de la Cámara?

No es la primera vez que hay inconvenientes. Durante el tratamiento de la Ley Bases en el verano, también sufrimos el cierre de uno de nuestros palcos, y en el Senado hubo conflicto en su momento porque los funcionarios ocuparon los palcos de prensa. Esto no es nuevo, y es por eso que no lo queremos dejar pasar.

“Es la primera vez en democracia que los periodistas acreditados no tenemos ningún tipo de acceso a nuestros palcos asignados”, denunciaron desde el Círculo de Periodistas Parlamentarios en su comunicado.

Respecto de cómo sigue esto, desde el Círculo de Periodistas Parlamentarios enviamos una nota en el día de ayer a los jefes de bloque que refleja el espíritu del comunicado que difundimos el mismo domingo. Lo que le pedimos a los presidentes del bloque es que tengan algún tipo de pronunciamiento o de expresión.

Nancy Pazos y Darío Villarruel cuestionaron la denuncia penal de Cúneo Libarona: "¿El delito? Opinar"

Hemos recibido expresiones de solidaridad por parte de diputados, pero son a título individual. Por supuesto que eso ayuda y las agradecemos, pero nos gustaría que hubiera algún tipo de pronunciamiento más contundente por parte de los bloques, y no los que suelen simpatizar con estos reclamos.

La izquierda siempre ha acompañado este tipo de planteos, y desde UxP y el bloque de Pichetto también recibimos apoyo, pero nos gustaría que haya un mensaje institucional diciendo que los palcos no se tocan.

TV FM