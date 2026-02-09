Semana clave en el Congreso: el oficialismo busca sancionar la reforma laboral y la ley penal juvenil

El oficialismo se encamina a una semana de definiciones claves en el Congreso de la Nación. En el marco del período de sesiones extraordinarias, el Senado tratará el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei el miércoles, mientras que el jueves la Cámara de Diputados debatirá la Ley Penal Juvenil, una iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad.

Previo a las sesiones, durante el martes y el miércoles se constituirán las comisiones que analizarán las iniciativas impulsadas por el Gobierno, que luego avanzarán con la firma de dictámenes. El temario establece primero la conformación de comisiones y la elección de autoridades para dar inicio formal al debate legislativo.

A horas del debate, bancos advierten por graves riesgos de la reforma laboral

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras la postergación del tratamiento de la iniciativa que busca modificar el régimen de legislación laboral, la sesión en la Cámara Alta fue convocada para este miércoles a las 11 de la mañana, con la vicepresidenta Victoria Villarruel al frente del recinto. Para abrir el debate, el oficialismo necesitará 37 senadores presentes, y en La Libertad Avanza (LLA) confían en que ese número está garantizado, aunque existen dudas en la votación en particular de algunos capítulos y continúan las negociaciones.

La iniciativa propone una reforma integral del marco laboral, con cambios en el sistema de indemnizaciones, la reducción de contribuciones patronales, la creación de un “Banco de Horas”, la posibilidad de fraccionar vacaciones y nuevas modalidades de pago salarial. Sin embargo, el texto final sigue siendo una incógnita, y se espera que las modificaciones introducidas en el dictamen se conozcan al momento de la votación, una estrategia del oficialismo para evitar que se caigan las negociaciones de último momento.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, senadora de LLA; y Diego Santilli, ministro del Interior, encabezan las negociaciones parlamentarias.

El punto más conflictivo es el capítulo impositivo, que incluye una baja del Impuesto a las Ganancias para empresas, un tributo coparticipable que impacta de lleno en las finanzas provinciales. Las conversaciones por ese artículo encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantuvo reuniones con gobernadores y senadores dialoguistas durante los últimos meses.

En cuanto al recuento, además de los 20 senadores de LLA, el oficialismo cuenta con el respaldo del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. Sin embargo, 12 legisladores no definieron su voto, lo que abre un margen de incertidumbre en la votación en particular. El bloque kirchnerista, encabezado por José Mayans, ya anticipó un rechazo total ea la iniciativa.

Por otra parte, desde el sindicalismo expresaron su rechazo a la iniciativa y anticiparon movilizaciones frente al Congreso, al considerar que la reforma implica una pérdida de derechos adquiridos y afecta el financiamiento gremial.

Dólares del colchón: el gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y estos son los puntos centrales

Ley Penal Juvenil: de qué se trata el proyecto libertario que busca bajar la edad de imputabilidad

Mientras tanto, el jueves será el turno de la Cámara de Diputados, donde se debatirá el proyecto de Ley Penal Juvenil. La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un régimen especial con sanciones graduadas, medidas socioeducativas y penas alternativas a la prisión.

El texto que llegará al recinto es una versión que deja de lado la propuesta original de llevar la edad a 13 años, una idea que no logró respaldo del PRO. El proyecto fija una pena máxima de 15 años para delitos graves, prioriza medidas educativas y de reinserción para delitos menores y establece que la privación de la libertad será el último recurso, con alojamiento en institutos especializados, sin contacto con adultos.

Además, el oficialismo accedió a un reclamo de los gobernadores para que el Estado nacional absorba parte del costo fiscal de la implementación del régimen en las provincias que adhieran. Ese gesto permitió asegurar el acompañamiento de fuerzas provinciales y de sectores de la oposición dialoguista. Incluso, legisladores de Unión por la Patria, cercanos al Frente Renovador, podrían acompañar la iniciativa.

TV/fl