Senado: avanzan la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

El Senado comienza este miércoles el tratamiento de dos de los proyectos económicos que más le interesan al presidente Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal. La pirimera apunta a reforzar el equilibrio fiscal y la política de baja de la inflación, mientras que la otra iniciativa busca incentivar el ingreso al circuito financiero de los dólares que permanecen fuera del sistema formal.

Los dos proyectos recibieron media sanción en Diputados el pasado miércoles 27 de agosto. La reforma a la Carta Orgánica del BCRA resultó con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. E Inocencia Fiscal II con 139 afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones.

Reforma del Banco Central

El cronograma de este miércoles comienza a las 10.30 con un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión, que encabeza el presidente del bloque PRO, Martín Göerling; y de Presupuesto y Hacienda (Agustín Monteverde), al que han sido invitados el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Karina Milei y su silencioso paso por un foro industrial cruzado por el malestar pyme y los negocios petroleros

El oficialismo buscará avanzar con la firma del dictamen mañana o, en caso de no alcanzar los acuerdos necesarios, durante la próxima semana, con el objetivo de convertir la iniciativa en ley antes de fin de mes.

La propuesta establece como objetivo central la preservación del valor de la moneda y limita la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno. El proyecto también plantea eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que exceden las funciones centrales de una autoridad monetaria.

Para el Gobierno, la modificación forma parte de una concepción que apunta a un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro.

Inocencia Fiscal II: cambios en Ganancias

A las 17.30 será el turno de Inocencia Fiscal II, que será debatido en el marco de una reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Presiden esas comisiones Agustín Monteverde, Nadia Márquez y Jorge Capitanich, respectivamente.

A esta reunión han sido convocados el contador Martín Caranta, especializado en Derecho Tributario, igual que el otro invitado, Juan Martín Jovanovich.

La iniciativa apunta a incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares que permanecen fuera de la economía formal mediante una ampliación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Entre las modificaciones propuestas figura la eliminación de los topes establecidos para acceder al régimen simplificado.

Encuesta: el 47,8 por ciento cree que el plan del Gobierno "es equivocado"

Actualmente, el sistema alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplen determinados requisitos, entre ellos un límite patrimonial.



El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada. Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Ambas reuniones se llevarán a cabo en el Salón Illia.

La agenda del Gobierno en el Senado

El oficialismo busca acelerar el tratamiento de las iniciativas económicas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será enviado al Congreso el 15 de septiembre.



La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pretende avanzar durante septiembre con la mayor parte del paquete de leyes pendientes en el Senado, entre ellas las reformas de Salud Mental, BCRA e Inocencia Fiscal, además de los pliegos y el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

Bullrich apunta a concentrar en octubre el debate de la reforma electoral, que actualmente se encuentra trabada por la resistencia de algunos bloques aliados a suspender o eliminar las PASO, una de las principales propuestas del Gobierno para las próximas elecciones.



RM/ff