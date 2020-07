El Senado debate en comisión el proyecto sobre el canje de deuda local

El Senado empieza a debatir en comisión el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para negociar la deuda pública emitida bajo legislación local, en las mismas condiciones que la que se encuentra enmarcada bajo jurisdicción extranjera.

La comisión de Presupuesto, presidida por el oficialista Carlos Caserio, se reunirá virtualmente a partir de las 14 de este martes 21 de julio. El objetivo es analizar, junto a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, el proyecto denominado de "restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación local".

Esta iniciativa es una de las prioridades que el oficialismo estableció para el tratamiento parlamentario junto con la ampliación del proyecto de Presupuesto 2020 y la moratoria universal. El proyecto ingresó el pasado jueves 16 de julio al Congreso y ya se inicia el debate este martes en el Senado.

Está previsto que de la reunión informativa participen el secretario de Finanzas de la Nación, Diego Bastourre; el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tossi; y el director por el Cono Sur ante el Directorio del FMI, Sergio Chodos.

El viernes pasado, senadores del Frente de Todos mantuvieron un intercambio vía zoom con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien les brindó precisiones sobre el proyecto, que consta de ocho artículos y una serie de anexos donde se detallan las características de los bonos a ser elegidos.

El canje local abre la puerta a una nueva mejora de la oferta de deuda

La iniciativa propone que para el canje de deuda pública local se haga un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera. Este tratamiento igualitario fue evaluado de forma positiva por los analistas. "Los tenedores de Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear dispuesta mediante el artículo 1° de esta ley, continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021", señala el artículo 3 del anteproyecto.

En tanto, se estipula que los tenedores de bonos locales que no adhieran al canje podrán hacerlo más adelante, con la condición que sólo se le reconocerán los intereses devengados al 5 de abril de 2020.

El monto bajo ley local suma unos US$ 45.300 millones, de los cuales entre US$ 15 mil y US$ 20 mil millones están en manos del sector privado, según cálculos privados.

B.D.N./FF