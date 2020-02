Sergio Berni recargado: "Sabemos cuál es la diferencia entre el profesional y el aficionado"

Lejos de poner paños fríos a la disputa que protagonizó con Sabina Frederic, el ministro bonaerense Sergio Berni volvió a defender su pedido de "coordinación" de las Fuerzas Federales que operan en la Provincia y dio a entender que la funcionaria nacional es una "aficionada", a diferencia de él que es un "profesional".

"Aquellos que venimos de una rama profesional sabemos que la diferencia entre profesional y el aficionado es el método, y esa metodología policial tiene una doctrina y método que hay que cumplirlo", lanzó Berni durante una entrevista brindada a Radio Metro en el programa de María O'Donell. Consultado por si se refería a Frederic, prefirió evitar la polémica pero retrucó: "Yo soy un profesional y trabajo con método. La coordinación es el principal herramienta para organizar dos fuerzas y está claro que no había método".

Alberto redobló la apuesta: "No sé qué piensa ni qué quiere Berni"

Además, defendió su pedido ante la ministra porque, según detalló, "cuando dos fuerzas de seguridad no coordinan, lejos de contribuir generan un vacío y hay perjuicio para los ciudadanos bonaerenses. Por eso fue el reclamo, algo tan simple como coordinar y saber cuántos hay, dónde están y qué hacen".

"Lamentablemente no sé por qué se llegó a perder dos meses, cada día que pasa es un día sin respuesta. Yo miro para adelante"

La disputa entre los ministros surgió con la carta que envió Berni para que se retiren las Fuerzas Federales del territorio bonaerense, que provocó que el propio presidente Alberto Fernández saliera a defender a su ministra. Para bajar tensiones, el gobernador Axel Kicillof se reunió con Frederic y su funcionario, donde acordaron organizar un comando unificado para "generar las condiciones para que los 6.500 efectivos federales puedan trabajar de manera articulada con los efectivos de la provincia".

En diálogo con FutuRock, Frederic, aseguró que quedó el debate "saldado" y aclaró que no tuvo "ningún cruce" sino que "vino del lado de" Berni, al tiempo que precisó que habrá "una suerte de comando unificado" que coordinará las acciones "en forma semanal". "Tenemos diferencias, estilos distintos de conducción, pero en la manera de pensar la seguridad no hay grandes diferencias. Acá la cuestión personal no importa", agregó.

DR/FeL