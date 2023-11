Sergio Massa, entre la presión a Milei, no arriesgar y buscar el “voto enojo”

“No podemos cometer ningún error, la elección está demasiado ajustada”, es la idea que primó en la discusión sobre qué Sergio Massa debía aparecer hoy en el debate. En el equipo de campaña de Unión por la Patria no fue sencillo ponerse de acuerdo en hasta dónde el candidato a presidente jugaba a desestabilizar a su oponente. Había distintas voces que iban desde que era el único espacio que quedaba para torcer el empate técnico a favor hasta frases insistentes como la de “no toquemos nada” ya que sostenían que finalmente ganará el voto contra Javier Milei por lo que no es necesario arriesgar demasiado.

Las voces conservadoras finalmente se alzaron, aunque habrá algunos momentos en los que Massa buscará dejar expuesta la violencia de Javier Milei. “No podemos convertirnos en Luis Majul”, graficó un importante dirigente de Sergio Massa para detallar que el postulante a la presidencial no puede aparecer en pantalla “corriendo” al oponente para buscar al Milei que iba a la televisión a insultar y gritar. Será en los minutos destinados para los dos candidatos en los que valen las interrupciones que Massa buscará que el líder libertario muestre “su verdadera cara” y se moleste con las ideas que plantea el tigrense.

Tampoco puede presionar demasiado porque en este debate el candidato de Unión por la Patria buscará hablarle al público enojado que aún no definió su voto. “Para llegar al que está molesto con nosotros su rol no es mostrarse agresivo ni chicanero ni altanero. Sergio debe mostrarse como un candidato firme, capaz de terminar con la grieta y que ese sector entienda que con motosierra o rompiendo todo no vamos a resolver nada”, evalúan.

De acuerdo con los números que manejan en el búnker oficial, Massa llegará al debate con un 6% de ciudadanos habilitados para votar que responder que lo harán en blanco y otro 6% que aún está indeciso. Serán los que el domingo 19 de noviembre definan la elección.

¿Por qué la elección está ajustada? En el entorno del candidato y ministro de Economía dicen que no hay nada novedoso. “Llegamos hasta acá con el voto opositor dividido, ahora el sistema electoral lo junta”, explican sobre la alianza de Javier Milei con Juntos por el Cambio. Y aclaran: “Está pegada con moco la alianza, pero lograron reunirse porque son antitodo”.

Dentro de ese grupo, creen que aún pueden hablarle al enojado. Para hacerlo, Massa insistirá con su perfil moderado, con propuestas y como el único que puede garantizar la unidad nacional. Del otro lado aparece un Javier Milei que se peleó con distintos sectores y que no dejará la grieta del lado, algo que reclaman los electores en los focus group.

Los últimos días, desde el oficialismo celebran lo que llaman “microactivismo”. Hablan de las acciones ciudadanas que se vieron en la calle y que no tienen nada que ver ni con la dirigencia ni con la militancia. Algunos ni siquiera llaman a votar por Massa, pero piden no hacerlo por el libertario. Esto se vio, sobre todo, de la mano de distintas mujeres.

“Por la democracia no voten a Milei”, pidió frente a los pasajeros del subte Ana Fernández, hija de Ana, sobreviviente del centro clandestino de detención “Club Atlético” durante la última dictadura y nieta de Esther Ballestrino de Careaga (una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo e integrante del grupo “los 12 de la Santa Cruz”). “No apoyemos un proyecto político que dice que las armas puedan andar por todo lados”, pidió otra mujer que contó que fue víctima de violencia. Otra detalló también en el subte que es mamá de niños con discapacidad para solicitar que no acompañen a un candidato que los trata de “mogólicos” y busca el achicamiento del Estado. También hay comunicados como el de más de mil mujeres argentinas entre las que figuran científicas, artistas, escritoras, académicas, cantantes, economistas, deportistas, periodistas y distintas profesionales que dicen “no votamos a Milei y pedimos que no lo votes”.

Sergio Massa lanzó tiempo atrás varios mensajes a las mujeres. Les habla a las madres convencido de que no solo pueden alertar sobre “el peligro” de las políticas de Milei, sino también las ve como las únicas capaces de convencer a los hijos de no elegir la opción libertaria.

Mientras el equipo de campaña les pidió a los propios que hagan silencio (solo hablan los dirigentes que por afuera de UxP sumen su apoyo a Massa) desde el búnker celebraron el pronunciamiento público y masivo en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). La idea de privatizar los clubes de fútbol que Javier Milei tomó de Mauricio Macri provocó que las instituciones se manifestaran en contra del líder libertario y que hasta muchas de ellas apoyen a Sergio Massa.

La voz de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, presidente ejecutivo del Consejo Federal del Fútbol y hombre de Claudio “Chiqui” Tapia fue una de las primeras en alzarse y anunciar lo que vendría durante la jornada de ayer. No es habitual una manifestación casi total de clubes de la Liga y del Ascenso. Una de esas ocasiones son los 24 de marzo para reclamar Memoria, Verdad y Justicia. Otra fue cuando repudiaron la decisión de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 a represores de la última dictadura militar. Mientras los clubes se sumaban y Massa practicaba para el debate, hubo varios intercambios de chats entre Claudio “Chiqui” Tapia y el candidato presidencial.

Cuando falta una semana de las elecciones, Massa también consiguió el apoyo de la Federación de Iglesias Evangélicas que criticó los “discursos fanatizados cargados de violencia”. “Si pensamos en el indeciso y en el electorado enojado que aún no nos quiere acompañar estos mensajes sirven mucho más que los propios. Llegan a lugares que nosotros no llegamos y, desde la empatía y cercanía pueden lograr convencerlos”, repiten en el equipo de campaña mientras insisten: ningún dirigente que hoy esté dentro del peronismo habla sin autorización. Todo pasa por Massa.