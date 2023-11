Sergio Massa, entre romper la neutralidad y lograr críticas a su competidor

Los candidatos presidenciales, Sergio Massa y Javier Milei, llegan a la segunda vuelta del próximo domingo con una suma de apoyos, guiños, silencios y adhesiones que serán claves pensando en una elección reñida que se definirá por escaso margen, según marcan todos los sondeos.

“No hay espacio para la neutralidad”, sostuvo ante PERFIL el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien fue uno de los últimos dirigentes en sumar su apoyo a Massa durante una visita del ministro-candidato a Salta. “Mientras uno abre la mano, el otro cierra el puño”, sintetizó el salteño, quien apoya la idea de conformar un Gobierno de “unidad nacional”, muchos más si esa oferta viene “desde el peronismo”.

Urtubey consideró que se debe tener en cuenta el contexto. “No hay terceras vías en una segunda vuelta”, explicó y agregó que brega por la idea de construir un peronismo alejado del estilo confrontativo. Agregó que los dirigentes que trabajan con él (no solo en Salta) trabajarán para “hacer posible” un triunfo de Massa.

Quien también mostró su apoyo al titular de Economía, es Natalia De la Sota. Días atrás visitó la provincia de Misiones con Massa, donde mantuvieron recorridas con el gobernador Oscar Herrar Ahuad. Además de la diputada cordobesa, también expresó su apoyo Alejandro “Topo” Rodríguez, cercano a Roberto Lavagna. Ambos (De la Sota y Rodríguez), advirtieron tras las PASO que no serían neutrales en un balotaje en caso de que Juan Schiaretti quedase fuera en una segunda vuelta.

También dentro del peronismo, el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y el senador correntino, Carlos Espínola expresaron su voto favorable para Massa. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría alejado de Máximo y del PJ bonaerense, también apoya a Massa.

Graciela Camaño, histórica aliada del tigrense anunció que votará al Ministro por su parte.

El Ministro a su vez, sumó apoyos de gobernadores como Alberto Weretilneck de Río Negro, quien asumirá en diciembre. El rionegrino señaló que “el proyecto motosierra” del libertario implica la “eliminación de derechos” y el “ajuste salvaje”.

Otro caso es el de Gerardo Morales, quien si bien como titular de la UCR se mostró “prescindente”, criticó duramente al ahora candidato de Macri. “Con Milei los gobernadores no vamos a poder pagar los sueldos”, sostuvo. Sus críticas permanentes a Milei generaron ruidos dentro del radicalismo, lo que motivó que algunos dirigentes como Alfredo Cornejo salieran a tomar distancia del titular del partido.

Algo similar sucede con Emiliano Yacobitti. El vicerrector de la UBA ha hecho una defensa cerrada de la educación pública, con duras advertencias sobre un triunfo de Milei lo que lo ubica entre los dirigentes que juegan con el tigrense.

Otras figuras del radicalismo, como Federico Storani, María Luisa Storani o Nito Artaza, apoyaron taxativamente a Massa pese a la posición orgánica del partido. Lo propio hizo el intendente de Puán, Facundo Castelli.

Distinto es el caso del Partido Socialista, conducido por la diputada Mónica Fein. La santafesina fue la encargada de expresar públicamente que el socialismo había decidido orgánicamente apoyar a Massa en rechazo a las propuestas del candidato libertario.

El caso cordobés es especial. Si bien Schiaretti no apoyó taxativamente a Milei, hizo todo lo posible para dejar en claro que no apoyará a Massa. Criticó el juicio político a la Corte Suprema, y además cuestionó el sistema de subsidios de las SUBE anunciado por Massa en su visita a la provincia. Los movimientos de Schiaretti pusieron en un lugar incómodo a Martín Llaryora, quien ha hecho equilibrio, aunque también criticó el juicio político.

En tanto dirigentes de segundas líneas, como Nadia Fernández o Liliana Montero, (cercanas al mandatario cordobés) expresaron públicamente su apoyo a Massa. Lo propio hizo Rodrigo Rufeil.

Por otra parte, el Pollo Sobrero llamó a votar a Massa mientras que el FIT se declaró neutral. La posición adoptó Manuela Castañeira, referente del Nuevo MAS.

También Florencia Casamiquela, dirigente del peronismo bonaerense quien en la última elección se alineó con Santilli, se expresó en contra de Milei y a favor del candidato del peronismo.