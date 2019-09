Dante Sica: "El bono para los trabajadores del sector privado no puede ahogar a las empresas"

El ministro de la Producción y el Trabajo, Dante Sica, ratificó hoy que el Gobierno tiene la "voluntad" de otorgar un bono para los trabajadores del sector privado, pero aclaró que esa medida no puede "ahogar" a las empresas.



"Nosotros tenemos la voluntad, sabemos que tenemos que cubrir una necesidad y que hay que buscar algo que compense a las empresas y no las ahogue", sostuvo el funcionario.



Sica reiteró que las características de este plus salarial se definirán una vez que se conozca el índice de inflación de agosto, que se anunciará esta tarde.

Será tratado luego de la difusión de los nuevos índices del Indec con cámaras empresariales y sindicatos. Pero hay que ser muy creativos y flexibles para su implementación", enfatizó el ministro, en declaraciones a radio Continental.



También, recomendó que "no hay que pensar en un monto estimado", con lo cual puso en dudas que el bono sea de 5 mil pesos, como percibieron los empleados estatales.



Por otra parte, defendió la postura del Gobierno con los empresarios de la industria, a raíz de las críticas que recibe desde ese sector.

"Siempre hubo canales de diálogo. Los buscamos desde el primer momento. Desde la crisis del año pasado mantuvimos diálogo con los sindicatos y las cámaras. Si algo no pueden decir de esta gestión es que haya sido cerrada o discrecional", resaltó.

Las empresas de salud aseguran que tampoco podrán pagar el bono



Y añadió: "queríamos llegar a consensos legislativos, por ejemplo en relación al empleo informal, y en muchos casos no conseguimos ni siquiera quórum. Creo que es una responsabilidad compartida".



A su criterio, "a mitad de este año propusimos diez puntos básicos para que todos los candidatos y actores sociales nos pusiéramos de acuerdo para no generar lo que pasó después, la incertidumbre política. En 100 años es el primer Gobierno no peronista ni radical, sin mayoría legislativa, que está terminando. Eso se construye en base al diálogo".



En ese sentido, subrayó: "tenemos canales de diálogo con la Unión Industrial y otros sectores, sabemos de sus preocupaciones y tenemos políticas sectoriales en muchos casos, aunque claramente la crisis ha sido muy fuerte".

Con un dólar que baila todos los días no hay posibilidad de conversación. Por eso tuvimos que ser más duros, evaluó Dante Sica

El funcionario indicó también que la crisis "arrancó el año pasado, con tantos meses de tasas altas para equilibrar una macroeconomía muy débil que impactó en las pymes. Pero de ahí a pensar que este Gobierno no haya buscado sostener o poner en relevancia al sector industrial, es demasiado".



Sica expresó además su postura sobre las últimas medidas económicas: "en un contexto externo muy desafiante, con una economía muy débil, teníamos que tratar de encauzar la macro inestable. Con un dólar que baila todos los días no hay posibilidad de conversación. Por eso tuvimos que ser más duros", evaluó.

