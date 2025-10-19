Simulacro electoral sin problemas, pero con advertencias

A una semana de la elección que mostrará un sistema de votación novedoso, la Boleta Única Papel (BUP), la Dirección Nacional Electoral (DINE) quiso mostrar que no habrá dificultades y organizó un simulacro general que calificó de exitoso. Aunque se prevén demoras por dos factores.

El simulacro fue hecho en la sede del Correo ayer y se imitaron todas las etapas del proceso. Desde la transmisión de telegramas en los locales de votación, pasando por la recepción, la carga y procesamiento de estos. Hubo tiempo para la recreación de la fiscalización de las agrupaciones políticas y la totalización de resultados para su posterior difusión en una jornada que comenzó a las 10.20 y finalizó pasadas las 13.

Fuentes oficiales reconocen que este procedimiento puede sufrir ciertos retrasos porque las autoridades de mesa enfrentarán un sistema nuevo de sufragio. “Es probable que aparezcan demoras al momento de escrutar cada mesa; hay que tener paciencia”, admitió la directora nacional electoral, Luz Landívar, en rueda de prensa.

Por otro lado, en cuatro provincias, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, se votará de dos maneras distintas, porque el comicio nacional coincide con el local. Se trata de elecciones concurrentes que tienen un desafío para las autoridades de mesa: deberán completar datos de las dos urnas, tanto de la nacional como la provincial, una vez que se termine la elección. En este punto, Landívar pidió la mayor tolerancia posible, porque los encargados de cada mesa tendrán “doble trabajo”.

“Además deberán pasar los datos al mismo tiempo, no es que primero completan las actas de la nacional y envían y después se dedican a la urna local. Cuando completan todos los datos, recién en ese momento pueden transmitir”, precisó.

En cuanto a los primeros resultados del escrutinio provisorio, recién aparecerán el domingo a las 21, aunque con la posibilidad de que el plazo se estire ante las dos circunstancias mencionadas. Un dato más que lanzó la funcionaria: el operativo abarcó a los 24 distritos electorales y contempló la transmisión de “más de 108.992 telegramas desde más de 14.370 locales de votación equipados con Kit de Transmisión y desde más de 950 Sucursales Electorales Digitales”.