"Sin discusión no hay ley", la Coalición Cívica advirtió que no dará quórum en la sesión por la reforma laboral

El debate por la reforma laboral, impulsado por el Gobierno Nacional tras haber obtenido media sanción en el Senado, volvió a encender polémica en la Cámara de Diputados esta semana, a medida que la iniciativa se encamina a su tratamiento en comisiones con vistas a su votación en el recinto.

En una entrevista con Infobae en Vivo, el diputado nacional por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó el ritmo acelerado del tratamiento y la forma en que se introducen cambios al proyecto sin debate previo amplio en el cuerpo legislativo. Ferraro criticó que la discusión se limita a plazos muy cortos mientras se busca avanzar “a las patadas” con un texto que ya fue modificado en algunas de sus partes, y aseguró que esto pierde la oportunidad de una discusión profunda sobre la modernización del régimen laboral.

El legislador señaló, durante la entrevista, que la falta de discusión abierta afecta tanto a trabajadores como a las pequeñas y medianas empresas, y advirtió que los cambios introducidos recientemente al proyecto evocan textos de reformas anteriores que fueron consideradas fallidas. Según Ferraro, este tipo de modificaciones incluidas “sin debate transparente” restan legitimidad al proceso legislativo y a la propia reforma.

La iniciativa oficialista propone una revisión integral de normas laborales que, según presentaciones previas, incluye cambios en jubilaciones, indemnizaciones y modalidades de contratación, además de otras cláusulas que generaron resistencia tanto en bloques aliados como en sectores sindicales y empresariales. Entre las más controvertidas estuvo el llamado artículo 44, que proponía recortes en licencias médicas, y que debió ser modificado tras fuertes críticas.

El proyecto, que ya pasó por el Senado, enfrentó intensas protestas en las calles y dentro de la cámara alta, con manifestaciones sindicales y críticas de organizaciones laborales tanto nacionales como regionales. Entidades sindicales convocaron paros y movilizaciones para las jornadas de tratamiento en Diputados, mientras que dirigentes gremiales señalaron que el contenido de la reforma podría poner en riesgo derechos laborales históricos.

La reforma laboral transita sus últimas etapas antes de llegar al recinto de Diputados, donde se espera que se discuta en sesiones extraordinarias previstas para esta semana.

