El Gobierno finalmente oficializó este lunes el llamado de sesiones extraordinarias para el próximo 2 de febrero. El debate en el Senado tendrá como eje central la reforma laboral, ya que el oficialismo no consiguió el aval para tratar la modificación del Código Penal ni la nueva regla fiscal.

El temario de las sesiones extraordinarias llegó al Boletín Oficial sin la fuerza inicial. El ministro del Interior, Diego Santilli tuvo durante enero la tarea de recorrer las provincias aliadas y dialoguistas para poder conseguir los apoyos que le permitieran avanzar en el Congreso. Sin embargo, en la normativa publicada este lunes, quedó fuera del tratamiento la reforma penal y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, con la que el oficialismo esperaba prohibir el déficit fiscal y el financiamiento mediante emisión monetaria.

Los proyectos que sí sobrevivieron y serán tratados en febrero son: la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, se incorporó la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, que debe ser ratificada por el Senado.

Como era de esperar, el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25, por el que Javier Milei modificó el sistema de inteligencia y le otorgó nuevas atribuciones a la SIDE, no fue incorporado al temario aunque la oposición puede demandar su tratamiento para su ratificación o rechazo. Entre otros puntos, el DNU es fuertemente cuestionado por habilitar el espionaje ilegal, pero es plenamente operativo hasta tanto no lo derogue el Congreso o lo inhabilite la Justicia.

En cuanto a la flexibilización de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (26.639), que pretende quitarle protección al área periglacial, que funciona como reservorio de agua dulce, ya obtuvo dictamen en comisión. De la misma forma, la reforma laboral, también ya tuvo dictamen, con lo que está lista para ingresar al debate en el pleno del Senado.

Las sesiones extraordinarias quedaron habilitadas desde el 2 al 27 de febrero.

La regla fiscal

Según recolectó la agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias del oficialismo, algunos bloques de la oposición dialoguista tenían serias dudas con el texto y no podían comprometer su apoyo a una ley que le pone una camisa de fuerza al gasto público inclusive en circunstancias extraordinarias y excepcionales, como una pandemia o una catástrofe natural o humanitaria.

La famosa ley de la “regla fiscal”, que mantiene a rajatabla el déficit cero en cualquier escenario, tiene dictamen vigente y de hecho había sido incorporada al temario de la última sesión de Diputados en la que habían quedado aprobados el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal.

Con el quorum bajo serio riesgo de caerse, se decidió levantar aquella sesión y la norma no pudo tratarse, por lo que volvió a comisión. Ahora, el oficialismo deberá esperar por lo menos a marzo para retomarse el tratamiento.

Reforma del Código Penal

Otro proyecto que estuvo en el temario de extraordinarias, pero ahora fue "bajado" del listado por decisión de la Casa Rosada es la reforma del Código Penal, un caballito de batalla de la exministra de Seguridad y actual jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

El bullrichismo había intentado apurar el debate a fines del año pasado, a través de una comisión bicameral, pero la propuesta no levantó vuelo.

A través de esta gesta, el Gobierno busca refundar el Código Penal, un cuerpo normativo cuya sanción original data de 1921, más allá de que en el transcurso de las décadas fue recibiendo parches con modificaciones parciales. De acuerdo a los trascendidos, el texto pasaría de 316 a 920 artículos.

DNU sobre Inteligencia

Si de ausencias de proyectos se trata, la que provocó indignación en la oposición fue la no inclusión del DNU 941/2025 que se conoció el 1 de enero, medida con la que Javier Milei apunta a reformular el sistema de inteligencia nacional y ampliar las facultades de la SIDE.

La oposición, empezando por la más dura, pretendía que se habilitara a la comisión de Trámite Parlamentario a tratar la iniciativa en febrero, con la intención de voltear el decreto en ambas Cámaras y anular sus efectos jurídicos. Pero hasta que eso suceda, la ampliación de poderes de la SIDE continúa vigente.

La "Modernización" Laboral de Milei

Por otra parte, el proyecto de reforma laboral del Gobierno que sí fue incluido en el temario de las extraordinarias dispone una profunda regresión en materia de derechos laborales y de seguridad social. En ese sentido, modifica derechos fundamentales como la jornada limitada, permitiendo su extensión a 12 horas y creando los "bancos de horas".

La iniciativa introduce el concepto de "salario dinámico", que destruye el principio de remuneración justa y digna. Fomenta la tercerización irresponsable, limitando la responsabilidad solidaria entre empleadores, y excluye expresamente a los trabajadores de plataformas digitales de toda protección laboral. Deroga además estatutos especiales, como el de los periodistas.

Además, atenta contra el orden público laboral al priorizar la negociación individual sobre la colectiva. En materia colectiva, privilegia los convenios de empresa sobre los de actividad, buscando fragmentar la fuerza gremial y reducir pisos uniformes de derechos. Obstaculiza la libertad sindical, limitando el derecho de huelga, las asambleas y la acción colectiva, además de afectar la autonomía y el patrimonio de las organizaciones.

Por otro lado, la reforma crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos con ingresos que antes iban a la ANSES. Asimismo, reduce el aporte patronal a las obras sociales del 6% al 5%, lo que impactará directamente en la calidad de la prestación de salud para las familias.

El proyecto denominado Ley de Modernización Laboral incorpora un paquete de modificaciones impositivas que transfieren ingresos hacia el sector empresario. En este punto es cuestionado por razones formales: un cambio en la legislación semejante debe ingresar por Diputados, no por el Senado.

En cuanto a esas modificaciones tributarias, a partir del art. 185 dispone: reducción de alícuotas de Ganancias para empresas; eliminación del Impuesto Interno sobre seguros, telefonía celular y bienes suntuarios (autos, embarcaciones, aeronaves); exención fiscal para el Fondo de Asistencia Laboral (FAL); creación de un régimen de incentivos fiscales (RIMI) para medianas inversiones; la reducción del IVA para empresas de energía eléctrica utilizada en riego agroindustrial; la actualización de pérdidas empresariales por inflación para pagar menos Ganancias; la exención del Impuesto a las Ganancias para intereses de todo tipo de plazos fijos; la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre alquileres y ganancias en la venta de inmuebles, y beneficios para feedlots mediante métodos de valuación que reducen la base imponible.

