Sugestivo mensaje de Leandro Báez sobre la salida de Lázaro: "Espero que vea la realidad"

Leandro Báez, el hijo menor de Lázaro Báez, celebró que su padre consiguió la prisión domiciliaria por lo que salió de la cárcel de Ezeiza tras más de cuatro años preso, sin necesidad de pagar fianza. "Me pone muy contento", dijo aunque le dejó un sugestivo mensaje: "Espero que esto ayude a que vea la realidad de lo que estamos viviendo".

"Me pone muy contento que salga de la cárcel. Espero que esto ayude a que vea la realidad de lo que estamos viviendo y que pueda sentarse a trabajar con los abogados para lograr lo mismo con mi hermano Martín", señaló Leandro Báez en diálogo con TN.

En esa línea, agregó: "Estar encerrado en Ezeiza y escuchar solo a algunas personas por ahí no ves la realidad de lo que pasa. Siempre fui crítico de los abogados y de sus amigotes. Los amigotes desaparecieron, los amigos del campeón, cuando Lázaro fue preso lo acompañaron hasta la entrada a Ezeiza y después desaparecieron. Lázaro nunca fue visto como preso político. No es político, es empresario".

En cuanto a la relación con Lázaro, contó: "Tenemos diferencias con mi padre. La relación padre-hijo no la cambian las diferencias, podemos estar distancias, discutir, pero estar peleado con un padre no se puede. Le reclamé la responsabilidad de sus hijos en lo que se nos imputa".

Lázaro Báez se va a su casa sin pagar fianza

"Siempre se dijo lo mismo, la orden la bajaba él, él era el dueño de la plata y demás, lo reconoció. Lamentablemente yo esperaba que lo diga él, finalmente lo dijo su abogado", dijo.

Leandro también hizo referencia a la protesta que llevan adelante vecinos del barrio privado de la localidad bonaerense de Pilar, Ayres de Pilar, por la llegada de Báez al barrio: "Es la condena social que tenemos. En ese country vivió gente como Ernesto Clarens quien fue quien le dijo a Lázaro que compré una casa ahí. También Claudio Uberti, el señor de los peajes. Hay varios que viven ahí y deben vivir varios más. Lázaro estuvo preso y lo que quieran, pero ahí hay varios que tampoco hicieron bien sus cositas".

Por otro lado, también habló sobre la relación de su padre con el kirchnerismo: "Él dijo que fue y es amigo de Néstor Kichner. No sé cómo será su relación con Cristina. Pero su amistad con Néstor nunca la negó. La famosa reunión que fue en Olivos, que supuestamente discutían, después de esa reunión Lázaro llamó al contado Claudio Bustos y todas las propiedades alquiladas que estaban siendo usadas por empleados de Austral Construcciones se devolvieron. No sé bien qué reproche le debe haber hecho".

La hipótesis de Leandro Báez sobre los dos disparos que impactaron contra su casa

El sábado se conoció que la casa del hijo menor de Lázaro Báez ubicada en Río Gallegos recibió dos disparos de arma de fuego. El viernes por la noche, una moto con dos personas a bordo se acercó al lugar y, sin bajarse del vehículo, efectuaron los dos disparos que dieron contra una ventana. Leandro y su familia no estaban dentro de la vivienda.

"El jueves me vengo a la chacra de mi papá a pasar el fin de semana con mi pareja y mis nenes. Me entero el sábado al medio día que tenía un piedrazo en la casa. Me acerco y resultó que no era un piedrazo, nos encontramos con dos impactos de calibre 9 mm, dos balazos. No entré a la casa, llamamos a la policía y hicimos todo como corresponde", relató.

Y siguió: "Nos encontramos con que los dos disparos fueron efectuados la noche anterior a las 20.10. No es normal. Y justo para esta fecha. Venimos del año 2013 con esta causa y justo en la etapa final del juicio pasan estas cosas".

Balearon la casa de uno de los hijos de Lázaro Báez

Asimismo, compartió su hipótesis sobre quién pudo haber efectuado el ataque: "Acá en la etapa del alegato del juicio se está tocando el tema de los servicios y los aprietes, estudios de abogados ligados a servicios de inteligencia, puede pasar que venga de ese lado. No tengo sospecha de otra gente".

Por otro lado, comentó: "No tengo custodia. Cuando se meten con la familia, obviamente da miedo. Hay temor de que te toquen un hijo".

En cuanto a su situación económica, dijo: "No soy multimillonario. Hago trabajo informal, nadie me quiere tener de empleado a mí. Tenía muchos conocidos, pero nos pasó lo de los amigos del campeón. Hay días que no te dan ganas ni de salir de la cama, pero bueno, tengo dos hijos y hay que seguir".

