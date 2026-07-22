miércoles 22 de julio de 2026
POLITICA
Protesta social

Tensión en los ingresos a CABA: cortes de manifestantes, que están cara a cara con la Policía

Manifestantes intentan cortar la circulación en reclamo por la baja de Volver al Trabajo y otros programas. Este miércoles la CGT, las CTA y los movientos sociales se movilizan al Congreso. El Gobierno dijo que aplicará el protocolo antipiquetes.

Puente Pueyrredón 21072026
Puente Pueyrredón reprimen a movimientos sociales | Captura Web
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Integrantes de movimientos sociales intentan cortar la circulación del Puente Pueyrredón en reclamo por la baja del programa Volver al trabajo. Los manifestantes quemaron neumáticos y hay tensión. Los manifestantes también cortan el Puente Saavedra.

También hay manifestaciones en Ciudadela, cerca del acceso a CABA por Liniers y en Puente La Noria,que une Lomas de Zamora con la Capital.

Otro corte se registra en la bajada de la autopista Buenos Aires - La Plata. También hay cortes en ciudades como Mar del Plata, donde por ahora la Policía se enfoca a ordenar el tránsito.

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En Avellaneda, minutos después de las 10 se comenzaron a registrar momentos de tensión. Los efectivos de la Policía Federal avanzaron para liberar la zona aledaña al Puente Pueyrredón, en avenida Hipólito Yrigoyen, del lado de la provincia de Buenos Aires.

Entre las columnas se observan banderas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), además de otras organizaciones sociales y políticas.

En desarrollo...

LT

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