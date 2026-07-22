Tensión en los ingresos a CABA: cortes de manifestantes, que están cara a cara con la Policía

Integrantes de movimientos sociales intentan cortar la circulación del Puente Pueyrredón en reclamo por la baja del programa Volver al trabajo. Los manifestantes quemaron neumáticos y hay tensión. Los manifestantes también cortan el Puente Saavedra.

También hay manifestaciones en Ciudadela, cerca del acceso a CABA por Liniers y en Puente La Noria,que une Lomas de Zamora con la Capital.

Otro corte se registra en la bajada de la autopista Buenos Aires - La Plata. También hay cortes en ciudades como Mar del Plata, donde por ahora la Policía se enfoca a ordenar el tránsito.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En Avellaneda, minutos después de las 10 se comenzaron a registrar momentos de tensión. Los efectivos de la Policía Federal avanzaron para liberar la zona aledaña al Puente Pueyrredón, en avenida Hipólito Yrigoyen, del lado de la provincia de Buenos Aires.

Entre las columnas se observan banderas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), además de otras organizaciones sociales y políticas.

En desarrollo...

LT