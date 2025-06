Teresa García: “CFK y Axel hablan de unir fuerzas para defendernos”

—¿Por qué Cristina decide jugar en la elección provincial y en la tercera sección?

—La tercera es la sección más voluminosa y la de mayor anclaje del peronismo. Las secciones electorales del interior son difíciles. No olvidemos que ésta no es una elección de la provincia de Buenos Aires, es una elección de ocho secciones; cada región de la Provincia es una realidad distinta. La tercera es donde mejor se puede dar volumen a esta discusión con el Gobierno Nacional. Es una sección de clase trabajadora, de los que están en la periferia, y son los que mejor va a entender la crítica y la crueldad de este modelo. Cristina es una militante y evalúa que si no anda bien la elección de medio término (la legislativa desdoblada) difícilmente vaya bien la de octubre. Y el problema es que en octubre lo que se elige son diputados nacionales y ya hemos visto qué va a pasar, lo hemos visto estos días también, qué pasa si se modifica el número de diputados y senadores que se eligen en ocho provincias. Obviamente va a haber un campo allanado para el Gobierno Nacional a seguir cometiendo todas las barbaridades que se están cometiendo. Entonces, es en defensa de la elección de octubre, tratando de levantar el caudal de votos de la Provincia.

—En ese caso, ¿no hubiera sido mejor competir en octubre?

—Nosotros presentamos un proyecto hace meses de concurrencia. Una “sola Nación, una sola Provincia, una sola elección”, porque es donde todo el peronismo podía reunir fuerza en un discurso único. Hubo una decisión en lo contrario, ya no es tiempo de cuestionarla, lo que es tiempo es de ordenar cómo se va a ir a la elección de medio término.

—Hubo una reunión entre CFK y Kicillof; ¿cómo quedó el vínculo?

—Se charló sobre la necesidad de unir todas las fuerzas para defendernos de lo que está pasando y de lo que pasó en otras provincias del país, como en Salta, como en CABA, con un fallido desdoblamiento impulsado por Jorge Macri. La reunión tuvo que ver con definir cuáles son las estrategias de campaña, de ordenamiento, para llegar al 7 de septiembre y al 26 de octubre de la mejor manera posible.

—¿Cómo se va a conformar ese diálogo?

—Hay una decisión de mantener una mesa de charlas de discusión entre los dos sectores, pero también hay que reconocer que todavía falta Sergio Massa, el Frente Renovador y otras fuerzas políticas que integran este frente.

—¿ LLA y el PRO avanzan hacia una alianza?, ¿cómo les modificó el escenario?

—El hecho de que la última elección fue tercios, favoreció para poder recuperar distritos muy importantes como Bahía Blanca, Olavarría o Lanús. Por eso creo que se partió de un supuesto equivocado, y es que la oposición iba a ir dividida. Hoy vemos en la Legislatura bonaerense, cómo funcionan de pleno la alianza del PRO y LLA. Creo que también va a terminar en ese lugar un sector del radicalismo.

—La Casa Rosada hizo circular una serie de nombres muy vinculados a redes sociales, a jóvenes libertarios; ¿cómo lo evalúan?

—Creo que eso es inviable. Eso puede estar en la voluntad de algunos que diseñan campañas en un escritorio. La provincia de Buenos Aires es muy compleja, el Conurbano tiene un primero, segundo y tercer cordón, que hay que trabajarlo de una manera distinta. Me parece que son ‘cañitas voladoras’ para desviar la atención.

—¿Hay autocrítica en el manejo de la interna Cristina-Axel?

—El gobernador pretende un respaldo absoluto de su gestión. Eso es correcto. Lo ha tenido, nosotros hemos votado absolutamente todas las leyes del gobernador a excepción del presupuesto el año pasado. Nosotros trabajamos permanentemente con las necesidades que tiene el Gobierno. Me parece que esto de decir ‘que voten sin chistar’, que ‘levanten la mano sin chistar’, flaco favor le hacen a la idea de unidad.