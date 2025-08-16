El cierre de listas para las Elecciones Legislativas 2025 se acerca y las alianzas y candidaturas comienzan a tomar forma a tres semanas para los comicios en provincia de Buenos Aires y más de un mes a nivel nacional. En ese contexto, el diputado nacional por la UCR, Martín Tetaz y el exministro de Cultura del gobierno macrista, Pablo Avelluto, cuestionaron al presidente Javier Milei por la estrategia electoral de La Libertad Avanza (LLA).

A través de sus redes sociales, el legislador radical consideró que las decisiones tomadas por el mandatario y su entorno para las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre "van a fortalecer" al kirchnerismo. Por su parte, el periodista y editor, extitular de la cartera de Cultura, hizo foco en los nombres y las trayectorias de los candidatos libertarios, cuestionando su idoneidad a través de la ironía.

"A horas del cierre le ofrezco una apuesta presidente Javier Milei. Su estrategia de destrucción del PRO y ataque a los espacios más racionales, que no militan los extremos, va a lograr que el kirchnerismo tenga más bancas que antes en el Congreso", comenzó diciendo el economista, que se desempeña como diputado desde 2021.

"No le va a poner ningún clavo al ataúd de los kukas; los va a fortalecer", continuó Tetaz, haciendo referencia a una de las frases más utilizadas por el líder libertario. En ese sentido, polemizó sobre si esa no sería la verdadera intención del presidente. "Si lo está haciendo a propósito, chapeaux. Si es el resultado de un error, espero que lo reconozca", comentó.

Además, en la publicación que realizó en su cuenta de la red social X, citó un mensaje del economista Fernando Marull, donde señalaba que a Unión por la Patria (UxP) "le vencen 47 diputados de los 99 que tienen", de un total de 257 legisladores que conforman la Cámara Baja.

"Al Pro, le vencen 22 de 37. A la UCR le vencen 25 diputados, de los 34; la tiene peluda", continuá diciendo el tuit. En el mismo, aclara que el PRO y LLA son los que menos diputados ponen en juego. Después mencionó a los bloques denominados como "Dialogistas" y agregó: "Son 36 de 73 diputado (donde está la UCR), los dialogistas que vienen inclinando la balanza hace dos años la tienen difícil".

Avelluto, en tanto, se refirió a los integrantes de las listas de La Libertad Avanza, luego de las noticias que se conocieron en las últimas horas y de que Milei cerrara un acto frente a la militancia libertaria en el Club Atenas de La Plata, donde presentó a sus postulantes para las ocho secciones electorales bonaerenses.

"Los nombres y las trayectorias de los integrantes de las listas de LLA demostraron que los nombres y las trayectorias ya no le importaban a nadie", escribió el exministro y exsecretario de Cultura del Gobierno de Mauricio Macri. "Así se murieron las democracias. Work in progress", ironizó al utilizar el término en inglés que refiere a proyectos que están en proceso de ser completados pero que aún no han llegado a su estado final.

Poco antes del cierre de listas, el presidente le dedicó un mensaje a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que confirmó quen competirá por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

"¡Vamos! Grande Patricia Bullrich dando la lucha en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas", escribió Milei en la plataforma antes conocida como Twitter. Este viernes, la expresidenta del PRO anunció su candidatura como senadora nacional del oficialismo.

En su comunicado, la funcionario que también fue titular de Seguridad en el macrismo, aseguró que "la próxima batalla está en el Senado" y también lanzó críticas al kirchnerismo: "Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora".

