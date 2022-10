Tolosa Paz pone primera: “No puede haber un exceso de superposición de planes sociales”

Victoria Tolosa Paz fue quien le abrió las puertas del Ministerio de Desarrollo Social a Alicia Kirchner en 2003. Casi veinte años después es ella quien asume como ministra y vuelve al histórico edificio de la avenida 9 de Julio. El despacho ya no es el que tiene vista al Obelisco que había pedido Carolina Stanley durante la gestión macrista: ni bien llegó recuperó las oficinas que usaba la ahora gobernadora de Santa Cruz, colgó un cuadro de Evita y otro de Cristina Kirchner. También puso sobre su escritorio una foto del Presidente junto a la vicepresidenta. El resto de los retratos están apilados en la antesala listos para ser colgados.

“Este ministerio y Trabajo tienen dos funciones claras que son el techo a las altas de los programas sociales para que haya incentivo al trabajo y administrar los recursos de manera responsable, para evitar la superposición de planes que terminen desalentando la búsqueda del trabajo formal. Lo que no tiene que suceder es que haya un exceso de superposición de planes sociales que haga que no se tenga dinero y recursos para algunos sectores que no tienen nada”, dice Tolosa Paz al iniciar la entrevista con PERFIL.

—Esto va a requerir una decisión política fuerte porque ya hay mucha conflictividad en la calle por sostener que no hay más planes.

—La decisión política es que no podemos transferir ingresos que desalienten al trabajo, es saber que hay un límite y que las personas no van a poder entrar a la ventanilla y llevarse esto, esto y esto, porque quiere decir que al lado hay una persona que no se lleva ninguna de las asistencias que realmente necesita. Es decir: hasta acá, sí y vas a tener que ir a trabajar si querés ganar más de un Salario Mínimo Vital y móvil ($ 54.500).

—Patricia Bullrich dijo que, en caso de competir y ganar las elecciones, en cuatro años no quedan más planes.

—El título que dio Bullrich de terminar con los planes no se puede aplicar en este contexto, ella tira títulos muy explosivos ¿Qué nos proponemos nosotros? Puente al trabajo ¿Qué es eso? que la PEA (Población Económicamente Activa) tiene que trabajar y el Estado debe generar las condiciones económicas para que eso ocurra. Hay que alentar el trabajo y hay que desalentar la superposición de transferencia de ingresos.

—Hay organizaciones que piden más planes. ¿Cómo creés que van a reaccionar al terminar con las superposiciones?

—No hay más planes sociales. Ya lo saben porque es la misma línea que Juan Zabaleta, es una definición inamovible. Vamos a tomar todas y cada una de las otras demandas que sí son solucionables, pero no hay más altas.

—Hay un sector de la población por debajo de la línea de indigencia que necesita medidas urgentes. ¿No es necesario el bono que iba a llegar con el dólar soja y aún no se conoce su fecha?

—El compromiso ya está y lo dice el propio articulado de la creación del bono soja y esto le va a dar sentido a estos últimos tres meses del año. Va a ser temporal, yo voy a una cuestión más de fondo: ¿Cuándo lográs detener el aumento de la indigencia? Cuando hay dos cosas: subís ingresos y tratás de sostener el acceso a la canasta básica de alimentos congelada. Necesitamos poder lograr un acuerdo de precios y salarios.

—¿Cómo hacer que un acuerdo de precios y salarios funcione si hasta acá no sucedió?

—Hace un año no se podía lograr porque el ex ministro de Economía (Martín Guzmán) no tenía el apoyo político para hacer este tipo de acuerdos, Sergio Massa lo tiene y creo que, así como logró acuerdos para acumular reservas, tiene el peso y la potencia para lograr con estos sectores que se están beneficiando, un acuerdo para no hundir más en la pobreza y la indigencia a un sector de la población.

—Alberto Fernández mostró que la designación de las tres ministras la había tomado sin consultar a Cristina Kirchner ni a Massa. ¿Sentís que tiene apoyo de toda la coalición?

—Soy ministra de Desarrollo Social propuesta por el Presidente y pude comunicarme con Massa ni bien me enteré de la propuesta, pude dialogar con Máximo Kirchner previo a aceptar el cargo, y tuve la posibilidad de hablar con Alicia Kirchner y con el Cuervo Larroque. Me siento con el apoyo de Máximo, de Sergio y de Alberto, porque no hablé con Cristina, pero imagino que si me tiene que decir algo, Cristina siempre lo ha dicho.

—¿Tienen tiempo de hacer cambios para llegar con una propuesta competitiva a las elecciones?

—Tenemos catorce meses de gestión. Sobre la cuestión electoral, no estoy acá pensando en cómo y de qué manera llega el Frente. Lo único que sé es que en estos catorce meses tenemos que resolver los problemas que tiene la Argentina y acomodar la vida de los que tienen trabajo y la de los que no tienen trabajo. Si eso se da, seremos competitivos y podrán reconocer que en este gobierno escuchamos y atendimos los problemas.

—Aunque siguen unidos, el Frente está roto. ¿El 2023 los encontrará compitiendo juntos?

—Ayer el Presidente lo dijo y yo lo repito: la unidad es necesaria y no alcanza...

—En 2019 alcanzaba con la unidad, ahora ya no.

—Había un acuerdo de qué queríamos hacer, en el ir haciendo hubo puntos de desencuentro y el punto mayor fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo que tenemos que tratar de hacer es que en las decisiones que tome el Frente, en unidad, puedan buscarse puntos de síntesis de acuerdo. Hay una unidad que no se va a romper de cara al 23 y que se sintetizará en una expresión política que aún no está definida.