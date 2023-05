Trabas operativas para bajar precios importando alimentos

Mientras la Secretaría de Comercio se apresura para lanzar en los próximos días el programa Precios Justos Barriales, algunas empresas anunciaron a comercios minoristas un incremento del 10% en el precio de la leche a partir de mañana.

Esto marca el pulso inflacionario que está teniendo mayo y junio. El Gobierno admitió su preocupación lanzando la alternativa de la importación de alimentos por parte del Mercado Central, una iniciativa que se topó con muchas trabas técnicas y de funcionamiento operativo.

La incertidumbre sobre cómo se implementará la disposición para que el Mercado Central importe alimentos sigue reinando. Al ser consultados por PERFIL, fuentes de la Aduana y de Senasa (por donde debería pasar todo trámite ante el Registro de Importadores) aseguraron que hasta ahora no hay ninguna gestión a nombre del Mercado Central.

“Resulta extraño que el Mercado como entidad vaya a importar algo. Deberían ser los productores que utilizan el mercado concentrador quienes hagan esos negocios”, explicaron desde Senasa a PERFIL.

Esta semana, representantes de la Secretaría de Comercio se reunieron con miembros de cooperativas e integrantes del Mercado.

Fuentes de la Secretaría comentaron a PERFIL que en los encuentros estuvo presente Raúl Díaz, quien sería el nuevo representante de Nación ante el Mercado Central, pero no confirmaron la presencia del secretario de Comercio, Matías Tombolini. Sin embargo, desde el Mercado afirmaron que el lunes estuvieron reunidos con el secretario de Comercio y que el miércoles se reunieron con Díaz, a quienes muchos no reconocen como interlocutor porque no fue nombrado. Durante esas reuniones, aseguraron fuentes del Mercado consultadas, los operadores y miembros de las cooperativas plantearon a la Secretaría de Comercio que importar alimentos no abarataría los costos, ya que, por ejemplo, una bolsa de 20 kilos de papa en el Central se consigue a $ 1.900 y una de cebolla, a $ 1.500, con lo que difícilmente se obtengan productos importados a un menor costo. En las conversaciones previstas para la semana que viene los operadores planean volver a plantear su reclamo de abaratar los costos nacionales, pero no ven practicable la solución de la importación. Por ahora, nada se ha avanzado e incluso dentro del Mercado algunos se animan a decir que la disposición sobre la compra de alimentos en el exterior “está apagada”.

En el interior de la institución también hay desconcierto. Se sabe que Raúl Díaz sería el interlocutor, pero no qué puesto ocupará dentro del Mercado Central.

En paralelo, la Secretaría de Comercio planea, según le confirmaron a PERFIL, lanzar Precios Justos para negocios de cercanía, una iniciativa que estaba parada por la dificultad de lograr que las distribuidoras garanticen abastecimiento y una lista de precios de compra y venta como piden los minoristas.

Según adelantó la Secretaría de Comercio, la canasta incluirá más de cien productos de treinta empresas, acordados con mayoristas y compañías de distribución directa, y tendrá una pauta mensual del 3,8% de incremento, aplicable 45 días después de la entrada en vigencia.

Hasta ahora, las conversaciones con los que tendrán que vender estos productos fueron informales. Asociaciones que agrupan a almaceneros y comerciantes aseguraron a PERFIL que entre las empresas que harán venta directa están una de gaseosas y una láctea, que precisamente anunció un aumento del 10% a partir del lunes.