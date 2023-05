El campo cuestionó la decisión de importar alimentos: "Es vivir en el reino del revés"

Luego del dato duro del 8,4% de la inflación registrada en abril, el gobierno decidió tomar algunas medidas, entre ellas otorgar un nuevo rol al Mercado Central que ahora podrá importar alimentos.

Pero, como era de esperar, la decisión no le gustó para nada al sector agropecuario. Por caso, los productores nucleados en Confederaciones Rurales Argentinas que preside Jorge Chemes, salieron a cuestionar la medida al sostener "En un país que puede alimentar a muchos otros, y que lo hace en mucha menor medida por las equivocadas políticas agropecuarias, todas anti-exportadoras, aplicadas por este gobierno, plantear importar alimentos es, de alguna manera, vivir en el reino del revés".

Según fuentes del Palacio de Hacienda citadas por Telam, este "nuevo rol" apuntará a lograr "reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos -frutas, verduras, hortalizas, carnes- y productos secos no perecederos, de manera de defender el poder de consumo de las personas".

Desde CRA alertaron en un comunicado que esta importación pondrá más contra la pared a ciertas producciones locales, ya en situación altamente comprometida por la coyuntura que atraviesan.

¿Qué implicarían para determinadas producciones de alimentos nacionales, que van a vender aún menos, y así, agravar la crítica situación financiera de las empresas y golpear más la cadena de pagos?", cuestionaron. Y recordaron que los productores de frutas, verduras, carne, leche y otras producciones regionales, reciben un precio interno que no cubre costos, tienen serios problemas de rentabilidad, no pueden ser competitivos con este tipo de cambio", aunque "paradójicamente, el consumidor no puede pagar el precio de estos alimentos, inflados de impuestos".

Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas.

Tal como expresaron desde CRA, la situación económico-social se agrava, ante una dinámica inflacionaria cada vez más sostenida. En abril el IPC general creció 8,4% mensual, y los alimentos lo hicieron 10,1%, creciendo como casi siempre detrás de Indumentaria, que lideró las subas con un 10,8%. "Esta dinámica no es adecuadamente atendida por la política económica, con cepos, múltiples tipos de cambio y controles de precios que no pueden frenarla. Es más, son medidas que aceleran una inflación de origen monetario-fiscal, por la emisión para financiar el déficit, pero que ya adquiere una dinámica inercial creciente mes a mes", criticaron.

En este plano aseguraron que el gobierno anunció que analiza la importación de alimentos libres de aranceles, como otra nueva "medida" contra la inflación. "No deja de sorprender, dado que el problema inflacionario no se remite a un producto o rama productiva en particular, como los alimentos, sino que es un problema de raíz macroeconómica, responsabilidad únicamente de la política económica", comentaron.

Finalmente, desde la entidad cuestionaron la idea de "usar las muy escasas reservas del Banco Central para gastarlas en importaciones de alimento, cuando esas reservas son imprescindibles para importar insumos que no se producen en el país, desde fertilizantes hasta piezas y accesorios de tecnologías varias para distintas actividades productivas".

Finalmente, desde CRA indicaron que las soluciones "pasan por aplicar una nueva política antiinflacionaria, eliminando el déficit fiscal". Y pidieron "promover la producción y las exportaciones, por ejemplo, avanzando en el Acuerdo Unión Europea- Mercosur, paralizado por este gobierno, donde se podrían exportar más alimentos, y no sumando importaciones innecesarias".

